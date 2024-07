Doce selecciones competirán en París 2024 por el oro en el torneo olímpico de fútbol femenino, que se disputará en siete ciudades francesas del 25 de julio al 10 de agosto y en el que destacan hasta cinco medallistas olímpicas con Estados Unidos como líder con cuatro oros y en el que solo hay una debutante: España. Estados Unidos lidera el palmarés olímpico en fútbol femenino con cuatro oros (Atlanta 1996, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012), pero también es la selección que más tiempo lleva sin ganar una medalla en comparación con Alemania, oro en Río 2016, y Canadá, oro en Tokio 2020.

Mientras, Japón fue medalla de plata en Londres 2012 y Brasil también fue plata en Atenas 2004 y Pekín 2008. El resto de las selecciones de Francia, Colombia, Nueva Zelanda, Zambia, Australia y Nigeria no han logrado nunca subirse a un podio olímpico. Mucho menos España, que participará por primera vez en el torneo olímpico, pero que llega fuerte como una de las favoritas después de ganar el Mundial y la Liga de Naciones.

Los doce equipos se dividen en tres grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo, junto con los dos mejores terceros, accederán a la fase eliminatoria. A continuación, se disputarán los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

A diferencia del torneo masculino, no hay límite de edad. El Grupo A está integrado por Francia, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. La reciente campeona olímpica Canadá es una de las favoritas junto con la anfitriona Francia, que es la número dos del mundo. Si bien, Colombia llega con un plantel de nivel tras una grandísima actuación en el Mundial, en el que perdió en los cuartos de final con la finalista Inglaterra, logrando su mejor actuación histórica mientras que Nueva Zelanda querrá desquitarse de su decepcionante Mundial en el que no pasó de la fase de grupos en casa. Estados Unidos, Zambia, Alemania y Australia forman el Grupo B.

Las estadounidenses son un equipo fuerte en los Juegos. Nunca ha faltado a unos y hasta ya tienen asegurada su participación en la siguiente edición como anfitriona en Los Ángeles 2028. Aunque es la reina de la competición, llega con la herida del Mundial en el que cayó en octavos de final y con la incertidumbre del inicio de la era post Megan Rapinoe, ya retirada, y Alex Morgan, que no ha sido seleccionada por la nueva entrenadora Emma Hayes.

Australia logró su mejor resultado en Tokio 2020 con una cuarta plaza y las Matildas hicieron soñar a su país en el Mundial hasta semifinales, aunque no tendrán en París a su delantera de referencia Sam Kerr, lesionada del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Zambia solo ha tenido una participación previa en Tokio 2020, donde no pudo pasar de fase de grupos, pero tiene a Barbra Banda como delantera de referencia. España, Japón, Nigeria y Brasil conforman el Grupo C.

Aunque España sea considerada como una de las grandes favoritas por su condición de campeona del mundo y primera ganadora de la Liga de Naciones, no tiene antecedentes en los Juegos y es la única debutante. Todo lo contrario que las platas olímpicas Japón, que ganó a las españolas en la fase de grupos del Mundial, y Brasil. Las 'Nadeshiko' fueron la única selección capaz de ganar un partido a España en Australia y Nueva Zelanda y buscarán volver a hacerlo a través del físico y las transiciones rápidas mientras que la 'Canarinha' buscará el oro en el probablemente adiós definitivo de la histórica Marta Vieira da Silva.

Por último, Nigeria vuelve a unos Juegos después de tres ausencias consecutivas. Las once veces campeonas africanas, que también llegaron a los octavos de final del Mundial, sueñan con superar los cuartos de final del torneo, su mejor posición alcanzada en Atenas 2004. En las otras dos ediciones en las que participó (Sídney 2000 y Pekín 2008), no superó la fase de grupos.