Cubarsí: "Hace un año no hubiera imaginado estar aquí"

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, dijo este martes que «hace un año» no se «hubiera imaginado» estar disputando unos Juegos Olímpicos, en los que apunta a «lo máximo», en referencia a conseguir el oro, como el objetivo del equipo.

«Estoy disfrutando al máximo porque es lo que me gusta. Siempre he querido estar aquí. Hace un año no hubiera imaginado estar aquí, la verdad», señaló el defensa en zona mixta después del último entrenamiento. «Tenemos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo preparando el debut y estamos ilusionados porque puede ser un gran torneo y lo vamos a enfocar con muchas ganas y ambición», valoró.

«Siempre aspiramos a lo máximo, somos la selección española y siempre tenemos que hacerlo. Si competimos y jugamos bien vamos a hacer un gran torneo», añadió. Pau Cubarsí espera emular el éxito de la absoluta, que el pasado 14 de julio ganó la Eurocopa. «Hemos estado viendo la Eurocopa, que ha sido un orgullo para todos los españoles. Lo educamos con muchas ganas para intentar hacer el doblete que será una cosa histórica. Tenemos muchas ganas de demostrar lo que valemos», declaró. El central aseguró que el Barcelona y la selección española «se parecen bastante en el juego» y que eso le «favorece».

Además, Cubarsí ponderó el hecho de poder estar en la Villa Olímpica. «Hemos estado en la Villa Olímpica estos cuatro días. Hay buen ambiente, puedes ver a otros atletas, otros métodos de trabajo…», destacó.