El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha declarado este viernes que se toma «todos los partidos como una final, porque en el fútbol pierdes en cuanto te relajas» y resaltó que al Mallorca, al que visita el sábado, «es un rival directo en la lucha» por estar en Europa.

Pellegrini, que atendió a los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, consideró que «el de mañana es un partido muy importante» frente a un adversario que «tiene una línea de juego definida con (Jagoba) Arrasate». «Han tenido momentos buenos pero ahora no le llegan los resultados, como le pasa a todos los equipos en algún punto de la temporada», añadió el técnico santiaguino, quien anunció las «nueve bajas, ocho lesionados» más el «Romain Perraud, que está suspendido».

Ese hecho ha dejado a la plantilla sin ninguno de sus cinco laterales y ha motivado la convocatoria de dos jugadores que ocupan esta demarcación en el filial, el diestro Ángel Ortiz y el zurdo Xavi Pleguezuelo. Pellegrini aseguró que si ambos «están citados, significa que tienen opciones de jugar» y también desveló la «primera vez que va en la lista» del primer equipo para un encuentro oficial del delantero internacional sub-19 Pablo García.

El técnico suramericano no quiso pronunciarse sobre los plazos de recuperación de sus futbolistas, ya que «el retorno de los jugadores lo tiene que decidir el equipo médico» y que él «no podría dar un dictamen de cuándo van volver a estar disponibles», aunque espera que el centrocampista Pablo Fornals y el mediapunta argentino Giovani Lo Celso sí puedan disputar la próxima jornada.

Pellegrini se ha mostrado críptico sobre la cesión desde el Manchester United del extremo brasileño Antony Matheus, que se da como inminente pero ante la que no se ha pronunciado porque «no tiene sentido comentar nada sobre jugadores que no están aquí y que no se sabe si van a venir».

Ante la mala racha de resultados del Betis, eliminado de la Copa y que ha sumado 8 de los últimos 27 puntos en liza en LaLiga, el preparador ha señalado que «la unión» entre los futbolistas «es muy importante» y recordó que «cuando los resultados han sido negativos estos años», su plantilla siempre la «tenido la capacidad de recuperarse».

«Los malos momentos de campañas atrás quedaron en el olvido, aunque este año es el que menos puntos hemos hecho al final de la primera vuelta. Hemos ilusionado a la gente, así que ahora tienen derecho a exigir y a enfadarse», ha añadido un Pellegrini «agradecido por el cariño de la hinchada» aunque «con una responsabilidad enorme cuando no llegan los resultados».

Sin embargo, el entrenador chileno insistió en que «haber perdidos dos partidos no hace que la energía sea menor ni que haya que echarse a morir» porque posee «la experiencia suficiente para saber que los buenos resultados pueden volver» si se responde a la pregunta de «por qué no se están dando», ha subrayado.