Los octavos de final de la Copa del Rey irrumpen esta semana justo después de la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid (5-2) en la final de la Supercopa disputada en Yeda (Arabia Saudí), con el Betis y el Celta como rivales de enjundia para los conjuntos de Hansi Flick y Carlo Ancelotti.

El magnífico partido cuajado en la ciudad saudí devuelve al equipo azulgrana la confianza y el rumbo perdidos principalmente en LaLiga EA Sports en noviembre y diciembre y refuerza el proyecto del técnico alemán, que ha estrenado su casillero de títulos en el banquillo barcelonista.

En plena celebración le llega el Betis del chileno Manuel Pellegrini al Olímpico Lluis Companys, donde tratará de dar la sorpresa y aprovecharse del desgaste de la Supercopa de un Barcelona que no gana en casa desde finales de noviembre (3-0 al Brest en la Liga de Campeones). Desde entonces Las Palmas (1-2), Leganés (0-1) y Atlético de Madrid (1-2) han salido victoriosos de Montjuic.

Flick, cuyo equipo no pierde un partido ante el Betis desde diciembre de 2021, no podrá contar con Íñigo Martínez, lesionado en la final de Yeda, y el meta polaco Wojciech Szczesny, expulsado por una falta sobre Kylian Mbappe, con lo que recuperará el puesto bajo palos Iñaki Peña. Mientras tanto, con la satisfacción de haberse proclamado campeón de invierno de LaLiga y lanzado después de batir el récord de victorias consecutivas con catorce, el Atlético de Madrid visitará al Elche de Eder Sarabia, que se ha situado en la zona de ascenso directo a Primera y confía también su buen momento para no renunciar a la sorpresa ante el conjunto de Diego Pablo Simeone.

El Athletic, defensor del título, sufrió tremendamente para superar en dieciseisavos al modesto UD Logroñés, al que solamente pudo vencer en la tanda de penaltis. Espera que, al amparo de la magia de San Mamés, continuar con su progresión en su torneo favorito ante Osasuna, al que ya ganó en diciembre en LaLiga, 1-2 en El Sadar.

Real Sociedad y Rayo Vallecano dirimirán el otro duelo entre equipos de la máxima categoría en el Reale Arena, un choque al que llegará más descansado el conjunto madrileño, claramente al alza en LaLiga, puesto que los hombres de Imanol Alguacil no jugaron hasta este lunes contra el Villarreal.

El programa de los octavos lo abrirá este martes el Valencia, colista de Primera división que trata de encontrar el camino de la mano de Carlos Corberán, relevo de Rubén Baraja, en el feudo del Ourense CF, conjunto de 1ª RFEF (tercera categoría), verdugo en eliminatorias anteriores de Guijuelo, Deportivo de La Coruña y Valladolid.

El Pontevedra, de 2ª RFEF, que ha dejado en el camino a Levante, Villarreal y Mallorca, quiere seguir soñando también y no renuncia a nada ante el Getafe, al igual que el Almería, líder de Segunda división, que recibe al Leganés tras haberse cargado a otro Primera como el Sevilla.

- Programa de los octavos de final

. Martes:

21.00 Ourense CF-Valencia

. Miércoles:

19.30 Almería-Leganés

19.30 Pontevedra-Getafe

21.00 Barcelona-Betis

21.30 Elche-Atlético de Madrid

. Jueves:

19.30 Real Sociedad-Rayo Vallecano

19.30 Athletic-Osasuna

21.30 Real Madrid-Celta