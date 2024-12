Integrante del Barcelona que conquistó su primera Copa de Europa en Wembley, capitán del Real Mallorca que ganó la que sigue siendo su única Copa del Rey y futbolista mallorquín con más internacionalidades (62) y con más presencias en Mundiales (3), Miquel Àngel Nadal Homar (Manacor, 1966) es, desde anteayer, miembro de la nueva junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol que lidera el nuevo presidente Rafael Louzán.

«Me llamó no hace mucho, me comentó la idea, su proyecto que me pareció ambicioso y bueno para el fútbol español y acepté formar parte de la directiva. Así de sencillo», comentó ayer a Ultima Hora Miquel Àngel Nadal, que acepta su nueva faceta dentro del organigrama de la RFEF con la tranquilidad que le caracteriza. «Si te digo la verdad todavía no hemos hablado ni de mi función dentro de la federación ni de otras cuestiones que imagino que se irán despejando en proximas conversaciones. Fue todo bastante rápido, me convenció su propuesta y acepté», apunta Nadal, cuyo último cargo público fue en el Real Mallorca, donde ejerció como entrenador un partido -tras la marcha de Michael Laudrup y la llegada de Joaquín Caparrós- y posteriormente como director deportivo (2014-16) de la mano de Utz Claassen.

El aterrizaje de la nueva propiedad y de Maheta Molango propició su marcha de la entidad. Desde entonces, sus apariciones han sido más en actos sociales y jugando al golf. De repente, aparece como miembro de la nueva junta directiva de la RFEF junto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, y David Aganzo, de la AFE. «La imagen que ha dado la RFEF en estos últimos años no ha sido buena y la idea que tiene el nuevo presidente es recuperar la seriedad a la federación. Se ha rodeado de gente importante dentro del mundo del fútbol con esa intención. Afronto esta etapa con mucha ilusión e intentaré aportar mi granito de arena. Tengo la satisfacción personal de que hayan pensado en mí y se ha presentado esta posibilidad».

Preguntado sobre la posible inhabilitación que pesa sobre el dirigente gallego y que debe resolver el Supremo en febrero, Nadal no quiso profundizar («ya se verá en su momento»), mientras que cuando se le pregunta por el seleccionador Luis de la Fuente y su futuro lo tiene claro. «Creo que deportivamente la posición es inmejorable y pienso que se ha ganado por sí solo el prestigio y la admiración de mucha gente, no solo por el trabajo conseguido sino por su forma de actuar y de transmitir». subrayó.

Ilusión

Miquel Àngel espera aportar todos sus conocimientos en beneficio de la RFEF. «Es una casa que conozco muy bien por dentro y espero que esa experiencia pues me sirva para desarrollar la tarea que me puedan encomendar. Tengo mucha ilusión». Su nombre no estaba en ninguna quiniela y su presencia como miembro de la nueva junta directiva de la RFEF ha causado cierta sorpresa. «Es cierto que no me había posicionado con ninguno de los candidatos, pero cuando el presidente me llamó y me expuso su proyecto, su idea de cómo quiere que sea la federación, pues me convenció. En breve imagino que nos sentaremos más en profundidad».

La idea de Rafael Louzán y de su órgano de gobierno pasa por asistir a comienzos de enero en Yeda a la disputa de la Supercopa de España en la tomará parte el Mallorca junto a Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, aunque Miquel Àngel Nadal no ha podido confirmar su presencia por una serie de compromisos que tenía ya adquiridos.

Una de las curiosidades es que en todos los medios nacionales le nombraron como el tío del tenista Rafa Nadal, obviendo su extensa y brillante trayectoria como futbolista... «Es algo a lo que ya estoy acostumbrado», soltó entre risas el nuevo directivo de la RFEF.