El Real Madrid se cita con la historia

El Real Madrid, con la duda de Kylian Mbappé, se lanza a por su novena corona mundial, con el reto de ser dominador del historial de la Copa Intercontinental en el regreso de la competición 20 años después, como ya lo es del Mundial de Clubes, con el deseo de poner un broche de oro a un gran 2024, obligado a superar la ilusión del mexicano Pachuca, campeón de la Concacaf, y su meritorio camino hasta la final en Catar. Cada título mundial es sinónimo de obligación para el Real Madrid, señalado siempre como gran favorito ante cualquier rival. Y lo asume ante Pachuca, que tumbó al campeón de México, Estados Unidos, Brasil y Egipto, el equipo más laureado del Viejo Continente. Tiene en su mano serlo de todo el planeta con la oportunidad de conquistar su cuarta Copa Intercontinental para superar en el historial a Milan, Peñarol, Boca Juniors y Nacional.

Ya domina el del Mundial de Clubes, que estrena formato en 2025, con la oportunidad para el Real Madrid de proclamarse dos veces campeón del mundo en una misma temporada. Cosas del fútbol moderno y de un calendario que asfixia a los grandes y afecta al rendimiento de los jugadores. Cada temporada más partidos y exigencia, menos descanso. Las lesiones se disparan. La brillantez del juego baja. Es uno de los achaques a Carlo Ancelotti. ¿A qué juega su Real Madrid?. La respuesta del técnico italiano, como ha ocurrido en tantas ocasiones en el pasado, está en los títulos. Tantos, hasta 14, que si supera a Pachuca se convertirá en el entrenador más laureado de la historia del club blanco superando a Miguel Muñoz. En tiempos en los que siente que muchos se han cansado de su presencia, un nuevo éxito en un 2024 brillante con la conquista de LaLiga y la ‘Champions’ como grandes títulos, es un impulso que necesita en el presente el técnico italiano. En función de la decisión táctica que adopte Ancelotti y del riesgo que desee tomar con Kylian Mbappé, armará el resto. Jude Bellingham será tercer centrocampista, con más responsabilidades defensivas, si en el tridente entra Rodrygo Goes tras brillar en Vallecas y cerrar en 81 días su racha sin gol, junto a Mbappé y Vinícius. O la variante con el inglés como cuarto medio, en la demarcación de mediapunta, con dos delanteros por delante con libertad de movimientos.

El Pachuca es equipo que llega lanzado anímicamente a una final en la que pocos contaban con su presencia. El campeón de la Concacaf goleó Botafogo, ensanchando su fama de ‘matagigantes’ ante el dominador de la Copa Libertadores, y superó en los penaltis al egipcio Al-Alhy. Dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada, su principal fortaleza en la Copa Intercontinental ha sido la defensiva. No han encajado un solo tanto en el torneo y poner freno a la calidad individual del Real Madrid, es su prioridad en la cita en el Lusail Stadium, para la eternidad conocido como el estadio donde Leo Messi se proclamó campeón del mundo con Argentina. El día que Mbappé marcó tres tantos que no sirvieron para vencer. Si el equipo de Guillermo Almada saldrá con una clara consigna defensiva y la obligación de no perder el orden ni dejar espacios a las estrellas madridistas, en la faceta ofensiva se ampara en la figura del venezolano Salomón Rondón, quien suma 26 goles en el 2024, y el neerlandés-marroquí Oussana-Idrissi, que pasó por el Sevilla. El espejo en el que mirarse Pachuca es el Necaxa, el único de los tres partidos oficiales que el Real Madrid perdió, en la tanda de penaltis, ante un rival mexicano en un Mundial de Clubes.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius, Mbappé o Modric.

Pachuca: Carlos Moreno; Andrés Micolta, Gustavo Cabral, Bryan González, Luis Rodríguez; Alan Bautista, Pedro Pedraza, Elías Montiel, Nelson Deossa; Idrissi, Rondón.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Lusail Stadium.

Hora: 20.00 hora local (18.00 en España). Telecinco