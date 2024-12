El candidato a presidente de la Federación Española de Fútbol, Salvador Gomar, ha afirmado que quiere a dos mallorquines en su equipo de trabajo en caso de que el fútbol español le dé la confianza y salga elegido presidente de la Española: Mateu Alemany y José Tirado. Así lo anunció ayer noche en El Larguero de la Cadena Ser, información que también ha podido confirmar Ultima Hora.

Uno de ellos es Mateu Alemany, expresidente del Real Mallorca y que también trabajó en el Valencia y recientemente en el FC Barcelona junto a Joan Laporta. Desde hace dos temporadas vuelve a estar fuera del fútbol y ahora podría regresar en la candidatura de Gomar. «Hay conversaciones con él y ojalá se una. Yo le he dicho que le quiero en mi equipo y él me ha comentado que vamos a esperar. Hemos quedado emplazados para seguir hablando», manifestó y se mostró confiado que no sea reclutado por ninguna otra candidatura, aunque Rafael Louzán, el candidato gallego, también le desea.

José Tirado, director general del Palma Futsal, es el elegido por Gomar para dirigir el fútbol base de la Federación y al igual que Alemany las conversaciones ya se han iniciado, pero todavía resta conocer las intenciones del candidato y posteriormente ganar las elecciones. «Hay que hablar con Tirado. El Palma es el mejor equipo de España y del mundo y Gomar quiere lo mejor. Siempre quiero tener a los mejores conmigo».

Todas las parte tienen previsto reunirse durante la jornada de este martes para seguir avanzando.