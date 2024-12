El juez de competición ha acordado la continuación del partido de benjamines sub 9 entre el Arenal y el Sporting Ciutat de Palma a puerta cerrada y tres partidos de sanción a cada uno de los equipos a puerta cerrada como locales. La Federacio de Futbol de les Illes Balears estudia personarse como acusación en el procedimiento penal abierto. Los hechos sucedieron el pasado sábado cuando una pelea entre padres en este partido acabó con una mujer hospitalizada en el Hospital Universitario Son Llàtzer. El encuentro entre enfrentaba al Arenal y al Sporting Ciutat de Palma de benjamín sub 9 Primera Regional Grupo C. La batalla en la grada provocó la presencia de la Guardia Civil, la Policía y una ambulancia que trasladó al hospital a la mujer, seguidora del Ciutat de Palma, que se encontraba tendida en el suelo con evidentes síntomas de dolor. El colegiado aplicó el protocolo y suspendió el partido.

Al parecer, los hechos sucedieron cuando en el arranque del segundo cuarto, con el marcador en empate (1-1), cuando desde la grada increparon a un integrante del cuerpo técnico del Arenal, un joven de unos 18 años. Los padres del chaval, que estaban presenciando el partido, le recriminaron la actitud a la seguidora rival. Entonces se encararon y en ese momento los dos padres comenzaron en la pelea que provocó el tumulto. En esos momentos de nerviosismo la batalla comenzó a coger más fuerza entre los que intentaron separar y los que encendían más el fuego. Uno de los que inmediatamente intervino para calmar los ánimos fue Jorge Gómez 'Yoyo', presidente del Arenal, que lamentó los incidentes. «Lo que ha pasado es vergonzoso. Tanto por nuestra parte como por la suya. Se está trabajando mucho desde la federación y desde los clubes para erradicar este tipo de violencia y es inadmisible que suceda esto en un partido de benjamines. Los niños han acabado llorando al ver a sus padres pegándose. Lamentable» subrayó a este periódico tras los hechos..