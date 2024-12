El Fútbol Club Barcelona se prepara para visitar Son Moix, donde se medirá al Real Mallorca este martes a las 19.00 horas en un duelo al que llegan necesitados de puntos, después de acumular tres jornadas sin conocer la victoria. Su último tropiezo fue este sábado, tras caer por 1-2 antes Las Palmas en una de las sorpresas del fin de semana.

Los de Hansi Flick continúan líderes de La Liga, pero con sólo un punto de ventaja frente al Real Madrid, al que le falta jugar el partido aplazado frente al Valencia. Este lunes, el entrenador alemán ha comparecido ante la prensa y ha vuelto a mostrar su disconformidad por los errores que a su juicio se cometieron ante el equipo canario el sábado.

«Contra Las Palmas, pasaron muchas cosas, no quiero entrar en los detalles. Puede parecer que me queje o dé excusas. No supimos ganar». El sábado también manifestó su descontento por la derrota, aunque lanzó varios dardos hacia el arbitraje. «Siempre hay un motivo detrás de las derrotas. En San Sebastián ya nos pasó: marcamos el primer gol, fue fuera de juego… y nadie me ha podido explicar de dónde sale», señaló.

El dato de Gil Manzano que preocupa al Barça

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gil Manzano, un ‘viejo conocido’ del conjunto blaugrana. Y es que este colegiado es el que más tarjetas rojas ha mostrado a los jugadores culés: 98 tarjetas amarillas y 10 rojas. Además, el Barça tiene un registro de 25 victorias, 7 empates y 8 derrotas bajo su arbitraje en 40 partidos.

Por otra parte, el Mallorca tampoco guarda buenos recuerdos con él en el campo. El conjunto bermellón ha sido arbitrado por el extremeño en seis partidos, en los que acumula tres empates, dos derrotas y sólo una victoria.