El economista Juan Manuel Morales defendió este jueves su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), «con un verdadero equipo con los mejores profesionales», para realizar «un cambio que necesita el fútbol de nuestro país, dignificarlo y mejorar la marca España».

«No presentamos a un candidato, sino una candidatura para situar a la Federación a la altura de sus deportistas, para dignificar a la máxima institución del fútbol dentro de España y fuera, para relanzar la base del fútbol y revolucionarla, el fútbol femenino, doblar sus licencias, el fútbol sala y hacer marca país con la Copa del Mundo, que es un evento histórico que vamos a vivir», afirmó.

Morales (Madrid, 1967), que dejará la dirección del grupo IFA el próximo 31 de diciembre después de 13 años, compareció para presentar su proyecto que incluye 200 puntos, encabezado por el lema «Pasión y Gestión», junto a miembros de su equipo, a los que agradeció su «valentía y determinación para cambiar la historia de la RFEF y situarla como uno de los mayores referentes del mundo».

El buen gobierno, el impacto social y el desarrollo económico con transparencia serán los ejes de actuación de su candidatura para las elecciones del 16 de diciembre, en las que si gana recuperará la figura del director deportivo, mantendrá la confianza en Luis de la Fuente al frente de la selección.

«Luis de la Fuente es nuestro seleccionador y si nos vamos a los números es el vigente campeón de Europa, de la Liga de Naciones, el segundo menos remunerado de la última Eurocopa detrás de Georgia y se ha ganado la confianza. Por supuesto que es mi seleccionador, no veo razón para que no lo sea en el futuro», señaló.

«No tiene ningún sentido privar a la afición española de la Supercopa»

El regreso de la Supercopa a suelo español es otra de sus intenciones, aunque recordó que «hay obligaciones contractuales que uno no puede romper». «Mi opinión personal y la de mi equipo es que se tiene que jugar en España. No tiene ningún sentido privar a la afición de una competición como esa. Queremos que la Supercopa vuelva a España, tendremos que ver cómo podemos de alguna manea solucionarlo», indicó.

Acompañado de exfutbolistas como David Silva y Luis Milla, actualmente entrenador, la mallorquina Virginia Torrecilla o Amanda Sampedro, y otros miembros de su candidatura como los exjugadores de fútbol sala Julio García Mera o Julián Melero y el exárbitro José María García-Aranda, Morales dijo tener confianza en lograr los avales necesarios (21 de 142 asambleístas).

David Silva, Juanma Morales y Virginia Torrecilla, durante la presentación.

«Aún no hay asamblea. Estamos escuchando a todos los colectivos para tenerlos», incluida LaLiga y su presidente, Javier Tebas, según comentó, tras insistir en que han «trazado una línea entre el pasado y el futuro». «Queremos construir una nueva historia en la RFEF, alejarnos de comportamiento inadecuados, con tolerancia cero a la corrupción», añadió.

En su exposición, Juanma Morales precisó que, de ser elegido, su intención sería estar en el cargo dos mandatos como máximo -8 años-,«porque las instituciones se tienen que renovar». «Somos una candidatura de éxito, liderada por una persona que tiene una capacitación de gestión que necesita la Federación. Debemos generar ingresos y cada euro que generemos va a revertir al fútbol, en especial en fútbol no profesional. Podemos generar al menos 100 millones más hasta 2028 y eso permitiría construir más de 50 campos», apuntó.

El Mundial de 2030, para el que la FIFA debe validar el mes que viene la candidatura conjunta de España con Portugal y Marruecos, fue también un punto en el que se detuvo. «Creo que la Copa del Mundo no está en riesgo, pero sí hay determinadas cosas que pueden estarlo», señaló tras la exigencia de la FIFA para que la RFEF normalice su situación ante la concesión de la sede.

En su opinión, se puede organizar «un mundial inolvidable, el más sostenible de la historia y generar atracción de gente, de empresas y negocios a nuestro países y dar a las empresas españolas la capacidad de internacionalizarse».

«He hecho una labor decente en representación empresarial y creo que debo un último servicio a mi país, que tiene que ser ayudar a mejorar la marca España con algo tan importante como es el fútbol, que es mi pasión y me forjó unos valores que tenemos que seguir manteniendo», subrayó Morales que preside la mayor asociación del comercio de Europa, EuroCommerce, que integra a más de cinco millones de empresas y 26 millones de trabajadores en más de 20 países.

David Silva: «He sentido vergüenza de la imagen que hemos dado»

David Silva explicó que no necesitó que le convencieran para sumarse al equipo de Morales y que lo hizo porque «ha sentido vergüenza de la imagen lamentable que hemos transmitido al mundo fuera del campo», mientras Luis Milla se mostró convencido de la necesidad de «cambiar la gestión».

«En la Federación se han hecho cosas bien durante 35-40 años, yo como seleccionador durante 4 años me he encontrado bien, no he tenido presión, pero creo que tenemos que cambiar la gestión, ser más honestos, ejemplares y transparentes», agregó.