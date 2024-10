Jaume Mut no quiere excusas

Jaume Mut, entrenador del Atlètic Baleares, olvida el encuentro ante el Sabadell y pone el punto de mira en el encuentro de mañana domingo ante el Valencia Mestalla. «Le dimos vueltas después del partido y en la charla del lunes. Lo que ha pasado ha pasado. Tenemos desde ya mucha ilusión contra un rival muy bueno de la categoría», declaró.

El conjunto valenciano «será un rival de mucha calidad y que viene de ganar 0-3», recordó. «Son jugadores que ven que el primer equipo no tienen su momento y ellos tienen sus opciones. Estarán muy motivados. Y nos tendrán enfrente y tenemos muchas ganas de sumar de tres», indicó el entrenador del Atlètic.

«La situación del primer equipo hace que el filial tenga ganas y esté motivado. Es un extra para ellos y para nosotros la ilusión de ganar en casa y no descolgarnos de arriba. Será un buen partido», aseguró Jaume Mut en la habitual rueda de prensa previa a la jornada de liga.

El ATB no podrá contar con Tovar y tampoco con Forniés, sancionado. Una castigo que para el entrenador no tiene sentido. «La sanción a Forniés no tiene ningún sentido. El club la ha recurrido. A los cuatro que nos sancionaron sabemos que no hicimos las cosas bien. No pondremos excusa, pero la de Forniés, después de ver las imágenes, no se entiende», manifestó el técnico. Al jugador le han caído cuatro partidos mientras que Jaume Mut deberá estar dos partidos en la grada también por sanción.