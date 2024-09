Comienzan a llegar las reacciones por parte del mundo del fútbol ante la noticia de que el futbolista Rafa Mir, de padre mallorquín y jugador del Valencia CF, haya sido arrestado por una presunta agresión sexual a dos mujeres en el domicilio particular del delantero.

Y es que no ha sido otro que su propio club el que se ha pronunciado en su propia página web tras conocerse el suceso esta mañana. En un comunicado, que ha compartido a través de redes sociales, el Valencia CF no ha querido dar muchos detalles de si habría sanciones de algún tipo contra el futbolista y tan solo ha remarcado que «el club es conocedor de dicha detención». Cabe recordar que Rafa Mir no ha acudido este martes al entrenamiento del Valencia en la ciudad deportiva de Paterna.

COMUNICADO OFICIAL | RAFA MIR — Valencia CF (@valenciacf) September 3, 2024

De esta manera, el club informa que «a falta de detalles sobre la misma, por el momento únicamente puede manifestar que colaborará en todo aquello que la justicia pudiera requerir», por lo que habrá que esperar a que avance la investigación para conocer si este suceso repercutirá en la carrera futbolística de Mir.