Nacho Fernández: «Solo pido que me recuerden como un canterano que dio todo por su club»

El defensa español Nacho Fernández «solo» pidió este miércoles que le recuerden «como un canterano que dio todo» por el Real Madrid, al que ha estado ligado las últimas 23 temporadas y que le ha enseñado «a ganar y perder» y «a vivir la vida con determinación», con una «felicidad» y «orgullo» totales después de «ir subiendo cada temporada un escalón y terminar este viaje siendo el capitán que levantó la decimoquinta Champions».

«Quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí, en un día muy diferente. Difícil, pero a la vez tremendamente bonito y emotivo. Podría estar horas contando historias, anécdotas y vivencias de todas las cosas buenas que me han pasado durante todos estos años, pero prefiero centrarme en agradecer todo lo que me habéis dado, que ha sido mucho más de lo que yo puedo devolveros», arrancó el central, de 24 años, su discurso desde la Ciudad Real Madrid en Valdebebas (Madrid).

Nacho Fernández se despidió este miércoles del Real Madrid tras 12 temporadas en el primer equipo blanco, con el que ha levantado 26 títulos, el que más en la historia de la entidad, junto al croata Luka Modric. Y dijo adiós ante la atenta mirada de las leyendas del club Santiago Solari, Raúl González Blanco y Álvaro Arbeloa, y los ya excompañeros de vestuario Lucas Vázquez, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Andriy Lunin, Fran García o Thibaut Courtois, entre otros.

El defensa agradeció que el Real Madrid le haya enseñado «a ganar y perder, a luchar y sufrir, pero sobre todo a vivir la vida con una palabra que me define como persona y como jugador: determinación». «Con esta determinación he defendido este escudo cada segundo de mi vida, dentro y fuera del campo. Hoy puedo decir con orgullo y pasión que este club lo es todo para mí. Y por supuesto, para toda mi familia», celebró.

«Llevo casi 24 años sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa, era como no salir. Porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia, la que formáis todos los que componéis este club. Imaginaos lo que ha significado para mí empezar en el primer vestuario de esta increíble ciudad deportiva. Ir subiendo cada temporada un escalón y terminar este viaje siendo el capitán que levantó la decimoquinta Champions. Mi felicidad, mi orgullo es total», admitió el alcalaíno.

Nacho Fernández se despide «con la confianza y la tranquilidad de haber entregado toda la fuerza y energía», desde «el primer hasta el último momento». «Este final es el más bonito que podía imaginarme. Me voy como capitán de mi club, siendo importante y ganando muchos títulos que ahora forman parte de la historia de este gran Real Madrid», comentó el jugador, que pone rumbo al Al-Qadsiah FC de la Liga Profesional Saudí.

«Necesito vivir una nueva experiencia junto con mi familia y afrontar nuevos retos. Siento que este es el momento y os aseguro que fui, soy y seré feliz. Gracias Real Madrid por hacer de mi un hombre con valores perfectos para vivir con la determinación que yo ahora enseñaré a mis hijos», dijo.

El flamante campeón de Europa con la selección española reconoció sentirse «el canterano más feliz y afortunado». «Solo pido una cosa. Que me recordéis como un canterano que dio todo por su club, cada día, cada momento y en cada lugar. Desde este momento gritaré cada logro, cada gol y cada título de esta increíble familia», manifestó.

Así, agradeció al presidente Florentino Pérez el apoyo. «Gracias por entenderme, por apoyarme y estar a mi lado en cada momento de mi carrera. Gracias también José Ángel, me esperaste hasta el último momento para que yo tuviera mi futuro cerrado y eso jamás podré olvidarlo», aplaudió.

«Míster, tu exigencia me ha hecho fuerte, sabes muy bien que nunca me conformé, pero con respeto y trabajo alcancé siempre mis objetivos. Gracias por tu confianza», se dirigió a Carlo Ancelotti visiblemente emocionado. «Compañeros, sois los mejores, sin ninguna duda. Gracias por todo. Habéis hecho esto mejor mi camino y pensar en vosotros solamente me produce felicidad y alegría. Mucha suerte en el futuro, que será magnífico seguro», añadió.