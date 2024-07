La Generalitat Valenciana, a través del director general de Deportes, Luis Cervera, instó a la RFEF a reconsiderar la decisión de excluir a Valencia del Mundial 2030 y, asimismo, le solicitó el informe final de valoración de las candidaturas con los criterios y puntuaciones que animan a dejar fuera a la ciudad y conocer «cuál ha sido el órgano de la RFEF que ha validado la decisión». Cervera, en dos correos a los que ha tenido acceso EFE y que han sido remitidos a la RFEF y al Consejo Superior de Deportes (CSD), requirió a ambos organismos conocer si la decisión «ha sido tomada exclusivamente por la RFEF o si ha participado también el CSD, ya que, como es lógico en un proyecto de tanta envergadura, el Gobierno de España a través del CSD participa activamente en el proceso de selección de las sedes».

El director general de Deportes de la Generalitat manifestó su «sorpresa y contrariedad» ante la decisión, «recibida en un escueto correo electrónico sin más explicaciones y sin firma de ningún miembro de la RFEF», puesto que la candidatura de Valencia, «finalmente, ha cumplido con todos los requisitos exigidos durante este largo proceso en el que, hasta esta misma semana, la RFEF ha estado solicitando información o confirmación de detalles de la candidatura». Por todo ello, tras las «graves consecuencias para la ciudad de Valencia y la Comunitat Valenciana y, en aras de la transparencia que debe regir un proceso de tanta importancia», requirió el informe de valoración de candidaturas, la información sobre los órganos que han aprobado la decisión y también conocer si el Gobierno participó en el proceso de selección de sedes.

Asimismo, y a la espera de contestación, solicitó, en nombre de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y el Valencia CF, «que sea reconsiderada la decisión y la candidatura de Valencia sea incluida en el dossier de la candidatura a la FIFA World Cup 2030, puesto que «todavía se está a tiempo». «Dejar fuera la candidatura de Valencia significa dejar fuera a la tercera ciudad de España y a una de las principales comunidades autónomas con mayor experiencia y condiciones organizativas a nivel mundial en grandes acontecimientos deportivos», insiste Cervera en ambos correos. Para el director general de Deportes, «no es entendible ni admisible desde ningún punto de vista esta decisión, otorgando a cuatro comunidades autónomas dos sedes y dejando fuera a la Comunitat Valenciana, habiendo cumplido todos los requisitos exigidos». «Es por esto que instamos a que sea reconsiderada esta decisión, estando aún en plazo, y que Valencia y la Comunidad Valenciana pueda contribuir a este gran proyecto del deporte español», concluyó Cervera.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Valencia aseguraron este viernes que al no ser la propuesta de la RFEF «todavía la del Gobierno de España», deben seguir «trabajando todos juntos» de la mano de la oposición «y hacer de la posibilidad de ser sede del Mundial una batalla política». «A todos nos ha sorprendido que no han pasado ni 24 horas desde que el presidente del CSD y secretario de Estado del Deporte, José Manuel Uribes, había solicitado la inclusión de Valencia como sede del Mundial cuando la Federación de Fútbol ha resuelto de forma unilateral y por sorpresa las sedes, haciendo caso omiso al Gobierno y al interés general porque la tercera ciudad de España no puede quedarse fuera de la candidatura», insistieron estas mismas fuentes.

Todo ello ha ocurrido horas después de que la Federación Española de Fútbol (RFEF) hiciera públicos este viernes los once estadios que serán candidatos a albergar los encuentros en España del Mundial 2030, entre los que no figura Valencia, tras los trabajos de estudio de los dos últimos años de la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal.