Mallorca está volcada con el partido de la Eurocopa España-Alemania que se disputarán este próximo viernes, 5 de julio. La Policía Nacional ha confirmado que han preparado un dispositivo especial de seguridad en la Playa de Palma, ya que es donde se concentran más alemanes, que estos días están pasando sus vacaciones estivales.

Aunque por motivos de seguridad la Policía Nacional no ha podido precisar muchos datos, sí ha informado que el dispositivo especial estará integrado por unidades de seguridad ciudadana, entre las que se encuentran las de intervención policial, prevención y reacción y motos, así como agentes vestidos de paisano. Todos ellos velarán por garantizar la seguridad en la zona. En el caso de que sea necesario, los agentes desplegados en la zona trasladarán los incidentes a orden público, por si fuese necesario reforzar la seguridad.

Los bares se preparan

Los bares también están llevando a cabo su propio dispositivo especial. El presidente de Mallorca CAEB Restauración, Alfonso Robledo, ha explicado que muchos están instalando pantallas para ver el partido, especialmente, los ubicados en las zonas turísticas, tales como Playa de Palma, Peguera, etc. Además, han incrementado las reservas de provisiones, ya que esperan que haya más consumo por parte de los clientes que acudan para ver el encuentro deportivo.

En el resto de la Isla también habrá establecimientos de restauración que instalen pantallas, aunque no tantos como en las zonas citadas con anterioridad. «Ver el partido en un bar con amigos es más divertido que hacerlo en casa. Sin embargo, la hora, a las seis de la tarde, tampoco ayuda», ha manifestado el representante de los restauradores.

No obstante, Robledo ha precisado que este evento no va a beneficiar a todo el sector, ya que se espera que los restaurantes tengan menos reservas. «La gente verá el partido y no cerrará reservas para cenar porque no se sabe con exactitud a la hora a la que terminará el partido Alemania-España; depende de si hay prórroga, penaltis, etc. Los restaurantes no tienen capacidad para instalar pantallas por su distribución», ha concluido.