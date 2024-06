El regreso de Patri Guijarro, centrocampista mallorquina del FC Barcelona, es la principal novedad en la lista de convocadas por Montse Tomé, seleccionadora nacional, para los partidos de clasificación para la Eurocopa ante República Checa y Bélgica y para comenzar a preparar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Patri Guijarro vuelve al equipo nacional casi dos años después. Fue una del grupo de jugadoras ('las 15') que decidieron no ir con la selección si no cambiaban las cosas y que se perdió el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Jugó su último partido el 6 de septiembre de 2022 ante Ucrania en Las Rozas (5-0), aún en la etapa de Jorge Vilda al frente del equipo nacional, y fue incluida en la primera convocatoria de Montse Tomé junto a Mapi León.

Ambas acudieron a la famosa concentración en Oliva (Valencia) que derivó en una noche de negociaciones para intentar arreglar la tensa situación, pero las dos decidieron abandonar la citación y no estar en el primer partido de la Liga de Naciones ante Suecia al considerar que no estaban preparadas. Ahora vuelve la centrocampista balear, clave en los éxitos pasados y actuales del Barcelona, que ha ganado todo esta temporada, e incluso en la selección nacional desde categorías inferiores, con la que no ha podido participar en los triunfos en el Mundial y en la Liga de Naciones, y ahora encara el sueño de afrontar los Juegos Olímpicos.

La seleccionadora nacional mantuvo el bloque de la anterior concentración para los partidos de clasificación para la Eurocopa ante Dinamarca. Leila Ouahabi, lateral zurda del Manchester City que retornó entonces al equipo español tras una larga ausencia ante la lesión de la madridista Olga Carmona, se mantiene en la relación. También están Aitana Bonmatí, Alba Redondo y Ona Batlle, que entonces, también por problemas físicos, tuvieron que ser relevadas por Bruna Villamala, Fiamma Benítez y Nerea Nevado, respectivamente.

Tomé ha citado en total a 26 futbolistas que prepararán y participarán en estos encuentros. Después de los mismos tendrá que reducir la lista a 18 citadas para los Juegos más cuatro reservas. Las convocadas este martes trabajarán del 30 de junio al 5 de julio en Los Ángeles de San Rafael. Retornarán al trabajo el lunes 8 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, viajarán el 10 a la República Checa para jugar el 12, regresarán a Madrid para seguir con los entrenamientos y el 14 se trasladarán a La Coruña para disputar el último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa en Riazor ante Bélgica el 16.

La selección, que logró su clasificación matemática para el próximo torneo continental después de ganar los cuatro primeros partidos, volverá a Las Rozas al día siguiente para, ya sin las descartadas, iniciar la concentración definitiva para París 2024. Viajará a Francia el 21 para instalarse en Nantes, donde se estrenará ante Japón el jueves 25 (17.00 horas) en el estadio Le Beaujoire. España, vigente campeona mundial y de la Liga de Naciones, jugará allí mismo su segundo partido, ante Nigeria el domingo 28 (19.00), y cerrará la fase de grupos contra Brasil en Burdeos el miércoles 31 (17.00).

La convocatoria completa es la siguiente (los clubes en los que han terminado la temporada):

Guardametas: Misa Rodríguez (Real Madrid), Elene Lete (Real Sociedad) y Cata Coll (Barcelona)

Defensas: Ona Batlle, Irene Paredes, Jana Fernández (Barcelona), Olga Carmona, Oihane Hernández (Real Madrid), Laia Aleixandri, Leila Ouahabi (Manchester City/ING), María Méndez (Levante) y Laia Codina (Arsenal/ING).

Centrocampistas: Tere Abelleira, Maite Oroz (Real Madrid), Aitana Bonmatí, Vicky López, Alexia Putellas, Patri Guijarro (Barcelona) y Jenni Hermoso (Tigres/MEX).

Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Mariona Caldentey, Salma Paralluelo (Barcelona), Lucía García (Manchester United/ING), Eva Navarro (Atlético de Madrid), Inma Gabarro (Sevilla) y Alba Redondo (Levante).