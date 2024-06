Spalletti alerta del potencial de España

Luciano Spalletti, seleccionador italiano, ensalzó la filosofía del fútbol español, con el que se siente identificado, y aseguró que habrá momentos del próximo partido de Eurocopa en los que su equipo tenga que atrincherarse atrás para sobrevivir, pero puntualizó que no tiene motivos para sentirse inferior ante los del Luis de la Fuente. España es capaz de generar un fútbol excelente y habrá momentos que tengamos que atrincherarnos para aguantar, pero tenemos que mostrar nuestra intención de jugar. Máximo respeto, pero no tenemos que pensar que somos peores", declaró desde el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen, en la rueda de prensa previa al partido de este jueves.

El técnico, que no desveló si hará cambios en el once respecto al partido ante Albania, analizó el momento que vive el fútbol español. «España se ha convertido en España en su escuela de fútbol, porque siempre juega ese mismo estilo. Adquirió esa identidad porque con el tiempo mantuvieron la idea. Les piden lo mismo a los jugadores y ellos lo llevan a cabo», explicó. «Nosotros tenemos que seguir nuestra propia filosofía. Tenemos que hacer como España», añadió, pensando siempre en le largo plazo el arquitecto del Nápoles campeón del 'Scudetto'. «España es uno de los mejores fútbol del mundo, pero hay otros países. No nos paseemos, hay otros que juegan bien», dijo entre risas, suavizando los halagos. Máximo respeto al fútbol italiano, aunque siempre sin olvidar que su equipo pondrá las cosas muy difíciles, aseguró que esta España lo tiene todo y que no se diferencia tanto de la generación dorada de 2008-2012.

«Lo tienen todo. Si hablamos de jugadores individuales, todos juegan bien. Tengo curiosidad por ver qué pasa, si intentan presionar o no. Y de cómo responderemos nosotros a una presión así. Ganaron a Croacia porque presionaron con la misma intensidad. Croacia desconectó y España lo aprovechó al máxima. Jugó un gran partido España», comentó. "Tenemos que estar concentrados, persistentes, y estar atentos para asegurarnos que no nos mueven por todo el campo, avisó.

Y habló de Morata. «Para mí se asemeja mucho a aquella España. Esta es un poco más vertical, más directa, pero depende de la delantera que forme también. Tiene tres delanteros con tres registros». «Morata sale bien desde atrás, muy rápido, no es vago (referencia a Scamacca, al que llamó así hace unos meses). En metros recorridos por velocidad tiene unos números increíbles. También Yamal puede recibir al espacio o al pie. Tiene dos extremos para el 1vs1. Uno de los temas que nos vamos a encontrar es si vamos a ser capaces de dominar en el centro, y ver si podemos contener tras pérdida, porque son rápidos a la contra», analizó.

Además, reconoció que le encanta el fútbol español: «El fútbol de España me gusta mucho e intento coger o picar ciertas ideas, analizar ciertos conceptos. El fútbol español es muy ofensivo, con gran presión, así que tenemos que hacerlo bien para encontrar al hombre libre con balón. Y si no hay hombre libre tendremos que jugar largo». Después de hablar de España, también habló de su fútbol: «Me preocupa más es el nivel de fútbol que tenemos que generar. Nuestro nivel futbolístico. La clave para abrir la puerta depende de nuestro nivel rendimiento. Estoy centrado en lo nuestro». «Nosotros nos vestimos de Giorgio Armani. Vamos a ir con ese mismo traje al partido, fieles a nuestra identidad, pero mostrar ese deseo y ganas de dominar eel partido. Tenemos enfrente una de las mejores filosofías del panorama mundial», aseguró.

«Es un partido difícil, pero jugamos con el mejor traje posible. Si nos lo tenemos que manchar nos lo mancharemos», continuó con la metáfora del traje y la camiseta de la 'azzurra'. «Queremos ir a presionar, hay momentos del partido en los que tendremos que interpretar para saber si toca ir a presionar o echarse algo atrás. Y tenemos que mover el balón de forma limpia. España no pierde la posesión si no se les presiona bien. Intentaremos hacer esto, veremos si somos mejores con la posesión cuando la tengamos», señaló.

Además, comentó que está ante uno de los partidos más importantes de su carrera: «Es una de los partidos más importantes de mi carrera. Ya he jugado alguno, pero este hay que meterlo ahí en el ránking».