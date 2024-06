Mariona Caldentey: «Quiero intentar ganar en otro sitio; eso me hará crecer»

La delantera del Barcelona Mariona Caldentey explicó, en la rueda de prensa de su despedida, que se marcha «del club de su vida», después de diez temporadas, para «intentar ganar en otro sitio» y «crecer como futbolista». «La carrera de un futbolista es corta y pasa rápido», aseguró la futbolista balear, que relató que se marcha del Barça para afrontar «un nuevo reto» en su carrera, con el Arsenal inglés, aunque no quiso confirmar su nuevo destino.

«He tomado una decisión, equivocándome o no, pero ha sido meditada», afirmó la delantera desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, muy emocionada y asegurando que se marchaba «siendo aún más culé, si es que eso es posible». «No podría describir con palabras lo que el Barça significa para mí, por eso me ha costado tanto tomar esta decisión», comentó Caldentey, que pondrá ahora rumbo a Inglaterra, con la sensación de irse «por la puerta grande» y «habiendo hecho historia».

La de Felanitx reconoce que en el Barça «podría jugar con los ojos cerrados, porque juegan al mejor fútbol que se puede jugar», pero que ahora tendrá el reto de adaptarse a su próximo equipo, mientras que el Barcelona tendrá el de «seguir ganando» sin ella.

Preguntada por la gestión de su salida y por el momento en que tomó la decisión, la ‘9’ azulgrana no quiso concretar en cuando decidió partir, pero si reconoció que su decisión se había dado después de muchas reuniones. «Han respetado mi decisión, no me voy porque no me sienta valorada como futbolista y como persona», subrayó.

Con todo, reconoció que había sido un proceso muy complejo: «He llorado mucho, ha sido difícil porque aquí soy muy feliz. Evidentemente, si dejo el Barça es para irme de la liga española. Creo que como el Barça no hay ningún sitio», sostuvo.

Acompañada por la mayoría de sus compañeras y el equipo técnico, la futbolista de 28 años se mostró muy agradecida y convencida de que marcharse habiendo ganado un póquer de títulos «histórico e inigualable», le hace irse más tranquila. Como despedida final, Caldentey aseguró que esperaba que la vida le diera, en el futuro, un reencuentro con el Barça y avisó: «Os seguiré bien de cerca. El Barça es mi vida y la ha cambiado».