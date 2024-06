Mariona Caldentey acerca a España a la Eurocopa

La selección española femenina de fútbol sigue imparable y dio un paso más en el camino hacia la Eurocopa de 2025 al imponerse a Dinamarca en Vejle, con los goles de Jenni Hermoso y la mallorquina Mariona Caldentey, en la primera parte de un partido clasificatorio que dominó.

España quería encarrilar en Vejle la clasificación a la Eurocopa de Suiza en el primero del doble enfrentamiento contra la selección danesa y así lo hizo. Las españolas, que estaban empatadas a seis puntos contra su rival, ponen distancia con las danesas, a las que se vuelven a enfrentar en cuatro días en Tenerife, donde tienen la oportunidad de hacerse con el pasaporte europeo a falta de dos compromisos.

🕰️¡FINAL en Dinamarca!



🔥España (@SEFutbolFem) se pasea por tierras danesas para seguir con pleno de victorias en esta clasificación para la Eurocopa #WEURO2025 #SelecciónRTVE



📽️Vuelve a ver los mejores momentos del partido en: https://t.co/fKvUqi0pEJ pic.twitter.com/8OPXAsnLh8 — Teledeporte (@teledeporte) May 31, 2024

Sin la Balón de Oro Aitana Bonmatí y con Leila Ouahabi como titular, que entró en la convocatoria por la baja de Olga Carmona después de casi dos años sin ir a la selección por el conflicto de ‘las 15’, España jugó con las habituales y con Oihane Hernández en el puesto de Ona Batlle, quien también abandonó la concentración por molestias.

Mientras, Dinamarca cambió su sistema para recibir a España y pasó de un 3-4-3 a 4-4-2. Desde el inicio, el combinado danés planteó una presión alta para incomodar a las campeonas del mundo, que, con calma, buscaban construir el juego a través de una posesión pausada en el inicio y más rápida en las combinaciones conforme ganaba metros.

Cada vez que las españolas tenían el balón en el área, las locales, generosas en las ayudas, se agolpaban para despejar cualquier intento peligroso con el plan de recuperar el balón para salir al contraataque comandas por Pernille Harder. Pero les faltaba precisión.

A los diez minutos comenzaron a llegar las ocasiones de peligro con una acción de Salma que rechazó la zaga danesa y un chut lejano de Oihane que hizo esforzarse a Ostergaard. España cada vez se sentía más cómoda y Dinamarca, que defendía con hasta ocho jugadoras en área, cada vez estaba más exigida por el potencial español.

La selección nórdica sufría y sufría… Hasta que llegó el primer gol. Desde el córner, Alexia puso un balón medido a la testa de Jenni Hermoso, que remató sola y no falló (m.17). La selección de Andrée Jeglertz trató de responder con un lanzamiento lejano de Thomsen que se marchó alto y con un remate de Vangsgaard que tapó Irene Paredes. Pero España volvió a la carga por la izquierda con Salma, que fue derribada por Faerge en el área y Mariona no falló desde los once metros para poner el segundo (m.28).

Todavía podría haber aumentado la distancia Salma, pero la guardameta danesa sacó un buen pie para evitar más goles en una primera parte cómoda. Tras el descanso, el partido no cambió. Sí cambió la línea defensiva española, a la que se incorporó Méndez por problemas físicos de Codina quince minutos después de la reanudación.

Harder, la máxima goleadora y capitana de Dinamarca, intentó sin éxito recortar distancias, mientras que España quería más. La selección española encerró a su rival, que se sacudió de la presión en dos ocasiones, pero ni Thomson ni Holmgaard estuvieron acertadas mientras que Vicky trató de sentenciar el partido en hasta tres ocasiones. En el tiempo añadido, Cata Coll hizo una buena parada, y la única, para cerrar un partido en el que España fue eficaz en la primera parte y no tuvo que esforzarse demasiado para ganar.