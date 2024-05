El City de Guardiola se hace eterno en un nuevo éxito para el mallorquín Carlos Vicens

Un doblete del jugador del año en la Premier League, Phil Foden, y un nuevo tanto en los días importantes de Rodri, para la sentencia en el desenlace del pulso por el título con el Arsenal, convirtieron en eterno al Manchester City de Pep Guardiola, con su cuarta liga inglesa consecutiva, atropellando a un West Ham siempre superado. Un exito de los 'sky blue' que engorda el palmarés del mallorquín Carlos Vicens, que repite éxito ganando cada temporada más peso en la estructura del técnico catalán.

Carlos Vicens sigue incrementando su palmarés en Inglaterra donde, a la espera de disputar la final de la FA Cup este mismo sábado contra el Manchester United, acumula tres Premier Leagues, una Champions League, una FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubs de la FIFA desde 2021. El técnico de la Colònia de Sant Jordi también logró títulos al frente del equipo sub 18 antes de llegar al cuerpo técnico de Guardiola en el primer equipo: dos Premier Leagues sub 18, dos Premier League Cup sub 18 y una FA Youth Cup.

Es la sexta Premier de Guardiola, la cuarta consecutiva. Una gesta hasta el momento inédita en la historia de la competición inglesa. De nuevo conquistada en la última jornada. Con menor sufrimiento y sin necesidad de recurrir a la épica. Encarrilada desde el primer suspiro con uno de esos goles 'made in Foden' para dejar de nuevo con la miel en los labios del Arsenal, que cumplió con dosis de un sufrimiento evitable ante el Everton para quedarse de nuevo en la orilla del éxito.

De forma incluso más dura que la temporada pasada, el Arsenal de Mikel Arteta ha vuelto a quedarse en la orilla de ganar la Premier League. Tras veinte años de sequía, los 'Gunners' han estado más cerca que nunca, pero han sido superados de nuevo por el mejor equipo de Inglaterra, seguramente de su historia, un Manchester City implacable que ha ganado nueve encuentros seguidos para certificar su cuarta Premier League consecutiva.

La tiranía del Manchester City, que se ha llevado seis de los últimos siete títulos, ha arrasado con las esperanzas del mejor Arsenal de los últimos veinte años. De hecho, los 89 puntos que ha logrado son la mejor cifra desde que se coronó campeón en la temporada de los 'Invencibles', en la 2003-2004, y le hubieran valido para ganar la liga en 16 campañas desde la implantación de la Premier League en 1992.