Jesús Navas, que había anunciado el pasado jueves que dejaba el Sevilla a la conclusión de esta temporada, ha acordado este sábado con el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, que «continuará como jugador hasta el 31 de diciembre de 2024 para, posteriormente, trabajar en la entidad en el puesto que desee» y con «carácter vitalicio». «El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y Jesús Navas han acordado este mismo sábado por la mañana la renovación de la leyenda sevillista hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que el canterano dejará los terrenos de juego para pasar a trabajar en la entidad en el puesto que desee con carácter vitalicio», señala el club hispalense en un comunicado.

«Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla FC. Sí, me quiero retirar en Nervión. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado», ha afirmado el futbolista en declaraciones que facilita el club. «Mi deseo, y así se lo he trasladado al presidente, es continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo. Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista. Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una Fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero que la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia», resalta.

Jesús Navas, el mayor estandarte de la fértil cantera del Sevilla, anunció el pasado jueves que dejaría el equipo de su vida al final de esta temporada, un día después de derramar lágrimas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el escenario de todos sus sueños. Navas dijo que era una decisión «muy difícil». A sus 38 años es el hombre récord del Sevilla, su mayor símbolo, a la misma altura que su escudo, su bandera o su estadio, la máxima enseña de su afición y de su cantera.

Aunque coetáneo de grandes figuras como Sergio Ramos o los fallecidos Antonio Puerta y José Antonio Reyes, todos íntimos del de Los Palacios, a nadie como a él se le ha identificado tanto con el club del barrio de Nervión, al menos en este nuevo milenio, ni nadie ha logrado tantos éxitos como sevillista. El internacional español (51 partidos con España y 5 goles) es leyenda e historia del Sevilla, con el que debutó con 18 años recién cumplidos un 23 de noviembre de 2003 en el campo del Espanyol, por sus constantes subidas por la banda derecha, primero como extremo a la antigua usanza y luego como lateral o carrilero, y por sus precisos centros y pases de gol a sus compañeros.

Un asistente de lujo, el cómplice perfecto para sus delanteros, entre ellos geniales e históricos goleadores como el maliense Frederic Kanouté o el brasileño Luis Fabiano, entre otros, y que ha demostrado vivir una segunda juventud, con su valía personal y futbolística, desde su regreso en el verano de 2017 a su club de siempre, tras su etapa también exitosa en el Manchester City (2013-17). Por eso, y por su comportamiento siempre intachable, su profesionalidad y su sevillismo de cuna, desde que a los 15 años llegó al club de Nervión y a la carretera de Utrera, donde ahora el estadio principal de la Ciudad Deportiva lleva su nombre, la anunciada marcha de Jesús Navas González causaron tristeza, decepción y hasta indignación en la afición, que ahora sabe que podrá disfrutar de él en el terreno de juego unos meses más.