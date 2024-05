El PSIB denuncia injerencias del Govern en el proceso electoral de la Federació de Fútbol de les Illes Balears

El Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB) ha denunciado este miércoles que el Govern balear pretende intervenir en el proceso electoral de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) para favorecer a un afiliado. Los socialistas señalan que el Ejecutivo autonómico «está decidido a intervenir en los procesos electorales de las federaciones» y que evita cambiar el reglamento que pretendía abrir los comicios a todos los afiliados.

El diputado socialista en el Parlament, Marco A. Guerrero, asegura que el Govern "pretende volver al modelo anterior y no aplicar la ley con la excusa de que no han sido capaces de desarrollar el reglamento y los sistemas de votación telemática previstos precisamente para hacer los procesos electorales más democráticos«. »No es de recibo que el Govern de Prohens no haya podido desarrollar la ley en estos diez primeros meses del mandato y dice muy poco a favor de la capacidad de trabajo del conseller Bauzá«, añade Guerrero, que aprecisa que el Ejecutivo autonómico »pone como excusa este hecho para volver a un sistema de elección feudal, poco democrático y que suele dejar las presidencias de las federaciones en manos de los candidatos 'oficiales".

La denuncia de los socialistas considera que el Govern quiere beneficiar un afiliado del PP de cara al proceso electoral de la FFIB, aunque hace extensiva la intención del Ejecutivo que lidera Marga Prohens al resto de comicios en las territoriales que afrontan los comicios en año olímpico. «La operación que lidera el conseller Jaume Bauzá se basa en el cambio de la normativa en pleno año electoral, con tres candidatos que han anunciado su candidatura y supondrá una revocación de la Llei Balear de l'Esport aprobada a finales de la pasada legislatura en lo que se refiere a las convocatorias electorales en todas las federaciones deportivas», explica el comunicado del PSIB.

La Llei Balear de l'Esport, en vigor desde 2023, dicta que las elecciones se tienen que abrir a todos los federados y se tiene que dejar atrás el sistema de avales. La esencia de la nueva normativa es conceder un espíritu más democrático en las votacionees y aumentar la presentación de candidaturas y alternativas, ya que hasta la fecha los procesos basados en avales provoca la presencia de una sola alternativa que es proclamada sin concurrir nadie a las urnas.

El PSIB pone el foco en las elecciones a la FFIB por el gran número de licencias que tiene y remarca que en cuanto al actual secretario general de la FFIB, Jordi Horrach, que ha hecho pública su voluntad de presentarse a los comicios, «es más que conocida su militancia en el PP». «No queríamos pensar que el Govern esté maniobrando para beneficiar a un militante del PP para presidir la FFIB, pero los datos son estos y los socialistas los queremos exponer», ha manifestado el diputado socialista en el Parlament, Marco A. Guerrero.