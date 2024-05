El mallorquín Mateu Jaume Morey, en la final de la Champions tras tres años de calvario en Dortmund

La clasificación del Borussia Dortmund para la final de la Liga de Campeones ha supuesto una gran alegría para el mallorquín Mateu Jaume Morey, que va dejando atrás un calvario de tres años por culpa de las lesiones y disfruta con la posiblidad de que su equipo vuelva a reinar en Europa. El lateral de Petra, que el pasado fin de semana volvió a jugar como titular en la Bundesliga, destiló simpatía en los micrófonos de Movistar sobre el campo del Parque de los Príncipes después de vivir desde la grada el triunfo de sus compañeros sobre el PSG.

Mateu Jaume Morey (Petra, 2-3-2000) se confesó «muy contento» por el pase de su equipo para el duelo decisivo de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio en Wembley. "No se puede explicar con palabras lo que estamos viviendo. El equipo ha hecho una temporada espectacular y somos merecidos finalistas", ha valorado el jugador formado en las categorías inferiores del Petra, el Manacor, el Mallorca y el Fútbol Club Barcelona, con el que ganó la UEFA Youth League y que abandonó con apenas 18 años.

El defensa de Petra, que vive su quinta temporada en el Borussia Dortmund, reapareció en los terrenos de juego el pasado mes de febrero, más de 1.000 días después de enlazar otra grave lesión. Morey no disputaba un partido de competición oficial desde el 1 de mayo de 2021 cuando sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha en un encuentro de la Copa alemana ante el Holstien que le obligó a pasar por la sala de operaciones tras una espeluznante acción que sobrecogió a todos los aficionados. Morey, que compartía vestuario con jugadores como Bellingham o Erling Haaland, volvió a sufrir otro grave contratiempo después de unos 15 meses de baja, ya que en agosto de 2022 tuvo que pasar por el quirófano para ser operado del menisco lateral de la rodilla izquierda.

"Esta semana ha sido espectacular porque después de tres años he disputado mi primer partido como titular y he podido jugar con el campo lleno porque aún no lo había podido vivir desde la etapa del COVID, así que ahora vamos a intentar terminar de la mejor manera posible tanto en la Bundesliga como en la Champions«, ha precisado el que fuera ganador del Europeo sub 17 con la selección española y que desveló que había acudido a la entrevista porque sus amigos le avisaron de que »los de Movistar me estaban buscando".

Mateu Jaume Morey explicó a pregunta de Jorge Valdano sobre el ambiente en la ciudad que en Dortmund «se respira fútbol» y que «cualquier amante del fútbol tendría que vivir al menos un partido en el estadio», donde el Muro Amarillo es un gran emblema en el viejo continente. El mallorquín aseguró que está «disfrutando mucho» su quinto año en el club y evitó mostrar sus preferencias de cara a la gran final, en la que, de momento, es el primer representante español, tal como le dijo el periodista José Sanchís. «Mallorquín», reivindicó el lateral de Petra con una gran complicidad con su paisano al micrófono, que también presume con orgullo de su tierra en cuanto surge la ocasión.