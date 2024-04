Piden la inhabilitación inmediata de Pep Sansó y Jordi Horrach

Iván Cabot Contreras, secretario del Club Esportiu Col.legi Santa Mònica, ha presentado una denuncia al Tribunal Balear del Deporte solicitando la «inhabilitación inmediata» de Pep Sansó, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y Jordi Horrach, secretario general, por «infracción muy grave» al no convocar las elecciones a la presidencia de la FFIB tras la renuncia de Miquel Bestard en julio de 2022. Iván Cabot ha contado con Fausto Oviedo, que ha expresado su intención de presentarse a las próximas elecciones a la FFIB, como brazo ejecutor.

El asesoramiento legal ha corrido a cargo del despacho de abogados de Toni Freixa, exdirectivo del Fútbol Club Barcelona y candidato a la presencia del club azulgrana hasta en dos ocasiones, y que integraría la futura candidatura de Oviedo. La denuncia se encuentra en el Tribunal Balear del Deporte, que todavía no la ha admitido a trámite y se espera que la próxima semana se pronuncie en un sentido u otro. Todas las partes consultadas por este periódico aseguran que la denuncia «tiene pocos visos de prosperar» e incluso algunas fuentes subrayan que dicho tribunal «no tiene competencias» para tratar este asunto. Desde la actual directiva de la FFIB señalan que la intención de esta denuncia es «judicializar las elecciones» para hacerse con la presidencia. «Es una infracción muy grave y pueden llevar aparejada la sanción de inhabilitación por un período de hasta 20 años. También solicitamos la suspensión inmediata de sus cargos», añade la denuncia.

Todo comenzó a mediados del pasado mes de marzo, cuando cuatro clubes (Ferriolense, Madre Alberta, Santa Mónica y San Cayetano) firmaron un burofax que enviaron a la FFIB solicitando de forma urgente la convocatoria de elecciones. Unos días más tarde, en concreto el día 2 del presentes mes de abril, Iván Cabot presentó la denuncia solicitando la inhabilitación inmediata de Pep Sansó y Jordi Horrach. «Han omitido la convocatoria de Asamblea General para la convocatoria de elecciones porque el hecho de la renuncia del presidente electo (Miguel Bestard) por uno de los vicepresidentes de su junta directiva (Pep Sansó) pone en juego el artículo 27 de los estatutos de la FFIB, que dispone que 'el vicepresidente sustituye al presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad. (…) Esta sustitución no puede ser nunca superior a un período de 12 meses'».

La denuncia, en su punto tercero, añade que: «Los denunciados Sr. Sansó y Sr. Horrach debieron, en ejercicio de sus respectivas responsabilidades, convocar asamblea general con la finalidad de que por ésta se convocara el preceptivo proceso electoral para que, antes del 2 de julio de 2023, la FFIB tuviera presidente electo. Y muy al contrario, los denunciados no sólo actuaron con manifiesto desprecio a la legalidad, sino que han continuado ejerciendo sus cargos como si tuvieran plena legitimidad para ello». Por este motivo, Ivan Cabot considera que «Pep Sansó no debería estar de presidente, tenía doce meses para estar como interino. Debería ser trasparente y la línea de trabajo que lleva la federación no nos gusta».

Para el secretario del Santa Mònica, que lleva más de 30 años vinculado al mundo del fútbol, la denuncia no ha sido «un tema de Fausto porque yo llevo bastante tiempo solicitando elecciones. Es cierto que le expuse el problema y me ha apoyado con el asesoramiento de Toni Freixa. Si lo está usando o no como arma electoral, pues no lo sé. Yo hablo por mí y pienso que Pep Sansó ha ocupado la presidencia de una forma que no es la correcta y además están empleando la Federación y todo el mecanismo para preparar las elecciones y eso no me parece bien».

Tanto el actual presidente como el secretario general se «agarran a una notificación del BOIB que para nosotros no es válida». En este sentido, existe una orden del anterior Director General d'Esports, Carles Gonyalons, que autorizaba la continuidad de esta junta hasta 2024, año electoral. Jordi Horrach, que al igual que Pep Sansó no ha recibido ninguna notificación de la denuncia presentada por el Santa Mònica, difiere de la opinión de Fausto Oviedo. «No somos una gestora, somos una directiva aprobada por el Govern, para que el vicepresidente Pep Sansó asumiera funciones de presidencia de la directiva. Tenemos anuncio del Govern que aunque él (por Fausto) diga que no vale, es un acto administrativo que nadie impugnó. Este acto administrativo dice que no podemos convocar elecciones hasta el periodo 2024-28. No sé por qué sigue dando vueltas a esto, que se dirija a la dirección general de deportes», apunta a este periódico.