Biel Matas perfila su candidatura a la FFIB

Gabriel Matas Alcover (Montuïri, 1966) está perfilando su candidatura para las elecciones a la presidencia de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). El exalcalde de Montuïri, que dejó la alcaldía en junio de 2010 después de once años y con tres mayorías absolutas bajo las siglas del PP, también fue presidente del club de su localidad natal en la temporada 98-99. Biel Matas también fue futbolista y militó en Tercera División con el Montuïri, CE. Cardassar y el Manacor.

«Estamos en una fase de tanteo, pero es cierto que nos hace mucha ilusión y pienso que podemos tener posibilidades», apunta Matas a este periódico con ciertas reservas porque todavía se encuentra sondeando a los clubes para conocer sus verdaderas opciones.

Biel Matas, que cuenta con su equipo de confianza que prefiere no desvelar, comenzó a vislumbrar la opción de presentarse cuando Pep Sansó comunicó que no optaría a la reelección de la presidencia de la FFIB. «Siempre he estado metido en el mundo del fútbol, aunque es cierto que durante once años me dediqué en cuerpo y alma a Montuïri como alcalde, y creo que es el momento del cambio. Siempre he pensado que para ganar unas elecciones hay que estar con el pueblo, conocer de primera mano los problemas de los clubes y pienso que se ha perdido esa proximidad con los clubes».

Cabe recordar que Jordi Horrach, el actual secretario general de la FFIB, será el encargado de encabezar la candidatura que en su momento debía ocupar Sansó y afrontar las elecciones que todavía no se han convocado. En este sentido, la convocatoria de las elecciones está a la espera de que el Govern publique la resolución acordando la apertura de los procesos electorales de las federaciones deportivas autonómicas para el periodo 2024-28. No hay una fecha concreta, aunque todo apunta a que será durante este mes de abril.