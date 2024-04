El comunicador Carlos Herrera ha confirmado oficialmente este jueves que se presentará como candidato a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), «Para limpiar, para regenerar».

«El fútbol es, bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal, que puede cambiar de fe, de radio, de sexo, de pareja, de todo, pero normalmente nunca cambia de equipo. El fútbol somos nosotros y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes, que es lo que habría que intentar», ha dicho el comunicador en 'Herrera en COPE'.

Asimismo, Herrena ha añadido que «ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto». «Con buen juego, transparencia, decencia, humildad, como ustedes quieran», ha manifestado el periodista.

«Miren, yo le he dado muchas vueltas, se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad les tengo que confesar con el corazón en la mano, que creo que sí. Es decir, es decir, que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el fútbol español sea noticia por los éxitos y no por los chanchullos», ha anunciado.

Herrera ha adelantado también que su «intención» es crear una comisión de transparencia y buen gobierno «nada más llegar» a la Federación, «que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes». «Si no lo haces, además, con el paso del tiempo, esos asuntos te los hacen tuyos. Y que quede clara la responsabilidad de cada cual. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré», ha zanjado.