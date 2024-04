La llegada de Luis Rubiales a España ha congregado a varios periodistas y curiosos en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Éstos se han dado cita durante la mañana de este miércoles para ‘recibir’ al expresidente de la RFEF y mientras esperaban a los pasajeros procedentes de la República Dominicana, se ha producido un curioso malentendido.

Un hombre con bastante parecido a Rubiales, ha comparecido por la puerta de llegadas, lo que ha provocado que algunos de los presentes se hayan pensado que éste era el expresidente. Sin embargo, cuando lo han visto más de cerca, se han percatado de que no era él. Al ver la confusión que se ha generado, este pasajero no ha podido contenerse la risa y ha aclarado, por si hacía falta, que no era esa persona, lo que ha desatado las carcajadas de varios periodistas que se estaban esperando a Rubiales.

🎥 Confunden a este hombre con Rubiales en Barajas y las reacciones de los allí presentes no se hacen esperar https://t.co/H8P0gSuyHZ pic.twitter.com/769mY7iBBx — Cadena SER (@La_SER) April 3, 2024

El que fuera máximo responsable de la RFEF ya ha llegado a España y ha sido detenido por la Guardia Civil. Rubiales ha adelantado su vuelta al país, prevista para el 6 de abril, y ha aterrizado en el aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las diez de la mañana tras haber realizado un viaje al país caribeño por «cuestiones laborales», según explicó el pasado 22 de marzo.

El expresidente de la RFEF, investigado por presunto desvío de fondos por presuntas irregularidades en contratos relacionados con esta institución deportiva, ha volado a Madrid en un vuelo comercial. A su llegada, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo han abordado en el avión y luego, acompañado por efectivos policiales, ha abandonado el aeropuerto madrileño en un vehículo negro del Instituto Armado.