La presencia de aficionados a la salida de las instalaciones del Fútbol Club Barcelona ya había generado algunos conflictos entre jugadores azulgrana y personas que les aguardan para pedirles fotos o para grabar imágenes que posteriormente difunden en sus cuentas en las redes sociales. Tras los episodios protagonizados, entre otros, por Joao Cancelo o Ronald Araújo este lunes ha sido Íñigo Martínez el que se ha hartado de los insultos que estaba recibiendo,

El central del Barça no ha dudado en bajar de su vehículo para recriminar la actitud de un joven que le había faltado al respeto cuando se marchaba de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí. Iñigo Martínez ha advertido al presunto seguidor que era «la última vez» que le insultaba en un tenso cara a cara que no ha llegado a mayores.

«Que sea la última vez que me llamas tonto, la última vez que me insultas, y tu amigo lo mismo», ha recriminado Iñigo Martínez al joven que había acudido a las instalaciones del Fútbol Club Barcelona. «Y no vayas de chulo», ha concluido mientras otros seguidores censuraban la actitud del presunto aficionado que le había faltado al respeto tal como se puede escuchar en la grabación realizada por parte de uno de los presentes en el momento del incidente en los aledaños de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Los jugadores del Barcelona han mostrado su malestar tanto por el peligro que supone la presencia de aficionados que prácticamente se abalanzan sobre sus coches a la salida de los entrenamientos como por los que intentan hacer negocio con los autógrafos o las imágenes conseguidas. Y es que además, la búsqueda del conflicto también es otro de los objetivos de estos adolescentes y jóvenes capaces de cualquier artimaña para ganar protagonismo en las redes sociales.