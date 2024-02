Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió con brevedad pero con dureza las declaraciones de Xavi Hernández, que aseguró que LaLiga «está adulterada por completo» y que «lo ve un ciego», asegurando que el entrenador del Barcelona baja «a un nivel que no es para profesionales».

«Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales», dijo Ancelotti cuando fue preguntado por la frase de Xavi del viernes.

De la misma manera respondió a las acusaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta. «No bajo a este nivel», insistió cuando se le trasladó una segunda pregunta desde los medios de comunicación por las declaraciones de las últimas horas desde la Ciudad Condal.

Ancelotti, que mantenía una buena relación con Xavi, quedó muy decepcionado por las declaraciones del técnico catalán tras el Real Madrid-Almería y las decisiones tomadas por el colegiado del partido a instancias del VAR.