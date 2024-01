El último reto de Virginia Torrecilla

Virginia Torrecilla está de vuelta. La internacional mallorquina, presentada este miércoles como jugadora del Baleares FC, asume un nuevo reto en la Isla y lo hace con un último deseo: situar al club un escalón por encima. «Me quiero retirar antes del fútbol. Creo que lo he hecho tarde y la oportunidad que tengo ahora es muy bonita y ojalá, lo digo de corazón, pueda acabar mi carrera haciendo que el equipo pueda subir», explicaba en las oficinas de ConectaBalear, en Manacor. «Estos van a ser mis últimos meses como futbolista. Después quiero seguir vinculada y poder ayudar a este deporte tan bonito. Eso es lo que a mí me hace bien, pensar que dentro de todo lo malo, voy a estar dentro de ello».

Torrecilla asegura que su fichaje por el Balears «fue algo espontáneo», casi inesperado. «Aún no había dado el paso de dejar el fútbol profesional y tuve una firma de libros en Palma. Vinieron Ponce, Gabi, Txema… y se habló la situación de que yo no quería irme de casa. Echaba mucho de menos a mi familia. Gabi me decía que llegó muy mal y en el Baleares le habían devuelto la ilusión», relataba Torrecilla. «Soy consciente de que mi carrera profesional ha acabado. En el último momento llegó la oferta del Baleares para disfrutar en un equipo muy unido y con ganas de ascender. No lo dudé».

Virginia Torrecilla asegura que ha sido muy bien recibida por sus compañeras de equipo. «Me tratan como una más y eso es lo que quiero. No quiero que me miren y digan pobrecita… soy Virginia, la mallorquina de toda la vida y la que ha compartido vestuario con sus amigas del fútbol», afirma.