Virginia Torrecilla comparte toda una lección de pasión y coraje

Virgnia Torrecilla ha sido profeta en su tierra y ante numeroso público ha presentado en Son Servera el libro Nadie se arrepiente de ser valiente (Ediciones B) una verdadera lección de coraje y pasión escrita por una de las futbolistas más importantes que ha dado el fútbol español y por descontado las Illes Balears.

La jugadora mallorquina relata en la obra cómo vivió la dura y terrible experiencia de conocer que sufría un tumor en el cerebro y el esfuerzo titánico que tuvo que llevar a cabo tanto ella como su familia para no desfallecer y seguir adelante hasta superar la enfermedad y continuar haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol.

En este libro, la deportista habla con el corazón en la mano de los sueños, de la incertidumbre, del cáncer, de la importancia del compañerismo, del miedo a la muerte, del regalo de estar viva… Y también refleja esa lucha de superación, de esa capacidad que tiene el ser humano para seguir adelante día tras día pese a las mayores dificultades.

Ayer, la jugadora admitió también que el tiempo del fútbol va pasando porque ahora sus prioridades son diferentes. «No pensaba en poder jugar al fútbol (tras su enfermedad) y me queda poco tiempo porque creo que ya no me vale solo con jugar y disfrutar en el césped, necesito tranquilidad y estar con mi familia, estar en casa que para mí es muy importante y todo lo que bueno que me ha dado el fútbol ahora me lo está quintando», relató la autora del libro. Virginia se inició en el fútbol en Son Servera, de ahí dio el salto al Collerense y su carrera le llevó al Barcelona, Montpellier, Atlético y Villarreal, vistiendo también la camiseta de la selección nacional. Ahora vislumbra en el horizonte el momento de tener que decir adiós al fútbol activo para regresar a casa y estar más cerca de su familia y de los suyos.