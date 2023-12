El Club Esportiu Xilvar presentó esta semana su nueva equipación, con el patrocinio principal y la imagen del conocido bar Can Remendón, ubicado en Inca. La puesta de largo de la equipación se llevó a cabo en un sencillo acto y en compañía de los diferentes patrocinadores que posee el club durante la temporada en marcha, la 2023/24.

La renovación del diseño de la camiseta muestra a los siete patrocinadores de referencia: Can Remendón, A8 Inmobiliaria, Left Right Espectáculos, Bajoket, Can Kun, Tramuntana Fit y Taller Llorenç Quetglas. Esta es la nueva equipación es la que viste el primer equipo, que actualmente milita en la categoría de Regional Preferente de Mallorca. A través de la misma, se quiere también ofrece una imagen más renovada de la entidad.

Momento de la presentación de la camiseta del CE Xilvar. Foto: CE Xilvar

Cabe recordar que es temporada el Club Esportiu Xilvar cuenta con hasta cinco equipos en varias categorías: benjamín Primera Regional Mallorca, dos equipos de cadete que militan en Primera Regiona, y en la categoría juvenil, el equipo compite también en Primera Regional. Finalmente, la escuadra de Regional Preferente es el emblema de la entidad de Selva. El evento contó, además, con la presencia del alcalde de Selva, Joan Rotger.