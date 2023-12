Contreras felicita a su futbolistas y Alguacil atiza a los suyos

José Contreras, técnico del Andratx, manifestó sentirse «orgulloso» por el nivel competitivo exhibido por el equipo. «Ahora toca recuperar al equipo y pensar en el próximo partido de Liga, que es lo que nos importa realmente. La Real está formada por grandes futbolistas y da gusto ver este tipo de futbolista jugar en sa Plana, seguramente no se vuelva a ver y hemos disfrutado de ellos y estoy muy contento», manifestó.

«Al final hubiésemos podido empatar y nos metíamos en el lío otra vez, pero nosotros no estamos preparados para jugar contra este tipo de equipos tantos minutos. Pensaba en el domingo, es un tópico, pero es así. Está bien así al cosa, hemos disfrutado, hemos competido, que es lo que quería independientemente de ganar o perder. Lo hemos hecho y termino la eliminatoria muy orgulloso», manifestó el técnico José Contreras, uno de los mejores técnicos que está dando el fútbol balear.

Por su parte Imanol Alguacil mostró al final su enfado por cómo el equipo afrontó los últimos quince minutos de partido. «Hemos sufrido. Ellos al final no han acertado y han sobrado esos últimos quince minutos en los que regalamos mucho, han generado mucho, sabíamos que iba a ser complicado. Se merecían haber empatado y llegar a la prórroga. Debo felicitar al Andratx y nosotros hacer una cura de humildad porque así va a ser muy difícil seguir avanzando».

«El objetivo era pasar pero me hubiera gustado hacerlo de otra manera, hemos hecho un mal partido, tenemos que mejorar, hoy no lo hemos pagado, pero en otra ocasión lo podríamos haber pagado. Estamos contentos por pasar, pero no por el partido que hemos hecho», dijo el técnico de la Real.