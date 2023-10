Cuentra atrás para Andratx y Real Mallorca

El Manacor-Las Palma será el aperitivo de la jornada de Copa que continuará este miércoles para los equipos mallorquines. El conjunto del Andratx recibirá al Tarazona (20:00 horas), equipo que milita en la Primera RFEF y que hace dos campañas coincidió con el conjunto balear. El equipo de Contreras buscará un triunfo que le permita seguir aspirando a más enfrentamientos emocionantes en esta Copa del Rey y que de nuevo un equipo de la máxima categoría pueda recalar en sa Plana.

Por su parte el Mallorca partirá hoy hacia Galicia para jugar ante el Boiro mañana (19:00 horas), equipo de la preferente de Galicia y que a priori no debe ser rival para una escuadra de la máxima categoría, pese a que alinee a jugadores no habituales reforzados con hombres del filial.

Es uno de esos partidos denominados ‘trampa’ y que como es lógico los equipos profesionales tienen mucho que perder y poco que ganar. Sin embargo, durante estas últimas temporadas el once bermellón ha afrontado bien las primeras eliminatorias.

No obstante, este partido llega en un momento donde el equipo no termina de arrancar en el aspecto deportivo. En la Liga lleva solo una victoria y es evidente que existe cierta inquietud de cara al más inmediato futuro. Lo que más interesa al Mallorca es la Liga, pero caer a las primeras de cambio en la Copa y ante un rival infinitamente inferior, no entra en los planes ni del equipo rojillo ni tampoco de ningún conjunto de Primera División.

Al margen del encuentro, por fin Aguirre está viendo la luz al final del largo túnel de lesiones que esta temporada han invadido el vestuario. Maffeo ya jugó los últimos minutos en el encuentro de Liga ante el Getafe y Raíllo ya entró en la convocatoria. Darder ya hace trabajo de campo y también avanza muy bien de su lesión muscular.

El de Artà no llegará para la Copa, pero tal vez se pueda contar con él de cara al choque contra el Betis. En cualquier caso, si no cae ninguno más, todo hace indicar que en breve todos los jugadores del equipo estarán a disposición del entrenador mexicano.