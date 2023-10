Partido de lujo en Na Capellera

La Copa entra en juego y lo hace otra año más a lo grande. Los focos y las miradas estarán puestas hoy en Na Capellera donde el Manacor se enfrentará a Las Palmas, equipo de Primera División y por lo tanto un rival de cinco estrellas para dar lustre al historial rojiblanco y al campo de la capital del Llevant. El choque arrancará a las 21:00 horas y será retransmitido para toda España a través del canal de la Liga de Campeones de Movistar TV. El tenista Rafael Nadal será el encargado de abrir la noche con el saque de honor. Será el preludio de un partido muy esperado en la Isla que de nuevo y una vez más, pondrá a Manacor, al club y a Na Capellera en el mapa del fútbol nacional.

La Peña Deportiva jugará mañana contra el Valladolid y también lo harán el Andratx en casa ante el Tarazona y el Mallorca en Galicia ante el Boiro. Pero hoy sin duda los focos apuntarán al recinto ‘manacorí’. El sueño del once de Jaume Mut es firmar un buen partido, dejar el nombre del club muy alto y tratar de dar la sorpresa ante un rival de la máxima categória. Deportivamente el conjunto de Mut llega lastrado por las bajas y todos son hombres muy importantes para el Manacor. Barroso, Moha, Biel Gili, Marcos Arriaza y Guille causan baja por lesión y el entrenador tendrá que echar mano de un plan alternativo para poder hacer frente a un rival con mucha calidad. Será un partido para lucir el escudo con orgullo y para mostrar los colores donde empezó a jugar Miquel Àngel Nadal, un futbolista que llegó a lo más alto del fútbol mundial y que salió precisamente de la cantera de Na Capellera para darse a conocer en el primer equipo en la década de los ochenta.

Jaume Mut no esconde la enorme motivación que supone jugar un encuentro de estas características. «Es el partido de nuestras vidas y además llega en el año del Centenario, no se pude pedir más», explicaba el entrenador del conjunto rojiblanco. «Nos hace mucha ilusión porque será la segunda ocasión en la que jugamos contra un Primera», recordaba. La otra ocasión había sido contra el Logroñés la temporada 90/91 en tercera ronda en eliminatoria doble partido.

Ahora, para una gran parte de los integrantes del plantel, será la primera ocasión en la que van a poder lucirse ante un Primera. «Para muchos jugadores y para mí como entrenador jugar contra un equipo de la máxima categoría es algo que te pasa una vez en la vida y hay que aprovecharlo», relataba.

Na Capellera se llenará y se esperan dos mil personas en el campo. Medios acreditados de toda España y las cámaras de Movistar, serán testigos de una jornada para la historia. El favorito es Las Palmas, pero el Manacor no renuncia a nada. «Está claro que ellos son el equipo de Primera, pero en el fútbol siempre se ven resultados imprevistos. Tenemos fe y buscaremos un resultado favorable sabiendo de la categoría del rival. Ellos son un equipo al que le gusta mucho tener el balón, será poseedor de la pelota, es su estilo de juego, nuestra arma será que no lo tengan mucho tiempo y sobre todo que no lo tengan cerca de nuestra área», explicó Jaume Mut.