Suspendido el Unión Latina-Lloret por agresiones al colegiado y su asistente

El partido del grupo C de Segunda Regional entre el Unión Latina y el Lloret disputado en la Torre des Enagistes fue suspendido este domingo por las agresiones sufridas por el colegiado y uno de asistentes por parte de varios jugadores locales. El quinto tanto de los visitantes elevó la tensión sobre el terreno de juego hasta el punto que varios integrantes del equipo de Manacor empujaron al árbitro propiciando que se diera por finalizado el encuentro, momento en el que los incidentes también se trasladaron a la zona de vestuarios y acabaron con el trencilla en un centro médico engordando los episodios de violencia en el fútbol balear.

Según recoge el colegiado en su acta, el partido se suspendió «debido a que el jugador con el dorsal ....., del Unión Latina, se me ha encarado de forma violenta chocando su pecho con el mío y tras esto el jugador con el dorsal...., del equipo Unión Latina me ha pegado un empujón, agrediéndome de forma violenta moviéndome del sitio haciendo que casi me caiga».

La conducta violenta y las agresiones por parte de los jugadores locales no cesaron tras decretarse el final del choque, ya que el árbitro también relata en el acta arbitral más agresiones sufridas tanto por él como por uno de sus asistentes. «El jugador con el dorsal ... del equipo Unión Latina, ha agredido a mi asistente, ......., de forma violenta dándole una patada en la espinilla intencionadamente, yo siendo testigo de este hecho. Y justo después, en el túnel yendo a los vestuarios, el mismo jugador que ha agredido a mi asistente, me ha pegado un pisotón de forma muy violenta intencionadamente haciendo que casi no pudiese andar hacia el vestuario», explica el árbitro, que asegura que dicha acción hizo que tuviera que acudir al Hospital de Manacor para que se le practicaran pruebas que determinen el alcance de la lesión sufrida.

Estos hechos se produjeron en un encuentro en el que también se habría producido una supuesta suplantación de identidad por parte de un jugador del Unión Latina. Tal como ha puesto de manifiesto el colegiado en el acta, durante el descanso se realizó una revisión de fichas que reveló que «el dorsal ... del equipo Unión Latina decía tener otro nombre del que ponía en la ficha». «No tenía el

NIE físico así que me ha enseñado una foto (probablemente falsa) y al volver a preguntarle el nombre me lo ha dicho bien, pero cuando le he preguntado el segundo apellido, no se lo sabía, por lo tanto, doy testimonio de alineación indebida y una suplantación de identidad, por eso la segunda parte ha empezado mucho más tarde de lo debido», manifiesta el trencilla.

No es la primera vez que el Unión Latina se ve envuelto en un incidente violento contra los árbitros, ya que cabe recordar que la temporada pasada un encuentro de Segunda Regional Juvenil entre el equipo de Manacor y el Madre Alberta se saldó con nueve expulsados del equipo local, siete por insultar y amenazar al árbitro. Aquel incidente provocó más de 80 encuentros de sanción para los agresores y derivo en la retirada del equipo de la competición al no disponer de jugadores suficientes tras los duros castigos que pesaban sobre el grueso de su plantilla.