La reacción pendiente del Atlético

Sólo seis victorias en sus últimos 26 partidos de la Liga de Campeones, dos tan solo en sus once partidos más recientes en la fase de grupos y apenas una en sus últimos once duelos europeos como local alertan al Atlético de Madrid, con su reacción aún pendiente en el máximo torneo continental frente al Feyenoord, con el que compite por mucho más que la primera plaza del grupo, contra sí mismo y la inquietud.

Relanzado en LaLiga EA Sports con tres triunfos consecutivos e imparable en el Metropolitano dentro de la competición nacional con una secuencia de doce victorias seguidas, la Liga de Campeones es otra historia para el grupo entrenado por Diego Simeone, que anhela tiempos pasados cuando se traslada al marco internacional, enfrentado a su declive más reciente en Europa, nada que ver con su impacto desde 2013-14 hasta 2016-17.

Los números son una descripción irrebatible del momento europeo del Atlético. Cierto que hace dos campañas jugó los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Manchester City, tan cierto como que el pasado curso descarriló de forma estrepitosa en la fase de grupos, no pisa unas semifinales desde 2017, no es primero de su cuarteto desde entonces y, sobre todo, ha perdido seis de sus once choques más recientes en esta ronda.

Empatado a última hora, en el minuto 95, por el testarazo del portero del Lazio Iván Provedel en la primera jornada, el Atlético sólo ha ganado seis encuentros desde aquel recuerdo imborrable, pero ya tan lejano, del 2-3 en Anfield al Liverpool justo antes de la pandemia de la Covid-19, el 11 de marzo de 2020. Ha ganado dos veces al Oporto y al Salzburgo y una al Manchester United y al Milan. Lo demás son empates, nueve, o derrotas, once.

Demasiadas para un equipo de la dimensión y de las pretensiones del Atlético, que no marcó ningún gol en doce de esos 26 enfrentamientos, sólo dejó su portería a cero en seis y recibió 33 tantos en contra. No ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos en el torneo, sólo uno de los últimos nueve y sólo tres de los últimos quince. Una realidad y una advertencia, mientras aguarda este miércoles al Feyenoord en el Cívitas Metropolitano.

La victoria del campeón neerlandés frente al Celtic (2-0), el mismo rival contra el que ganó su única Copa de Europa en 1970, realza también la trascendencia del partido de este miércoles para el conjunto madrileño, dos puntos por detrás y obligado a ganar para no destemplarse una vez más en la fase de grupos, con el añadido a su favor de que el equipo de Rotterdam viene sin su goleador: Santiago Giménez.

Aunque sin el delantero internacional mexicano nacido en Argentina, que cumplirá el último de los dos partidos de sanción que arrastraba de la Liga Europa de la pasada campaña, ya venció al equipo escocés en Rotterdam, es una ausencia notable.

Desde su consolidación en el once, el pasado febrero, ha marcado 25 goles en 20 encuentros, con 17 victorias, dos empates y una derrota de su equipo. En los doce duelos que él no marcó o no jugó, su equipo tiene un rendimiento bien diferente: seis triunfos, tres igualadas y tres encuentros perdidos. Un contraste visible.

El equipo entrenado por Arne Slot, que mantuvo una polémica con Simeone en su único enfrentamiento en un amistoso en el verano de 2021 (triunfo del Feyenoord por 2-1 y con la expulsión de Yannick Carrasco), está firmando un gran inicio de temporada: es cuarto en el campeonato doméstico con cinco victorias y dos empates y acaban de vencer por 3-1 al Go Ahead Eagles, tras inclinar al Heerenveen en la jornada precedente por 6-1.

Parte de ese éxito se debe a que el Feyenoord es el equipo más goleador de la liga neerlandesa, con 26 tantos a favor en 7 partidos.

Sin embargo, el equipo de Rotterdam, que suele formar en 4-2-1-3, perderá pólvora contra el Atlético por la citada baja de Santiago Giménez, sancionado. Tampoco están disponibles el portero neerlandés Justin Bijlow ni el centrocampista croata Luka Ivanusec, lesionados.

En el Atlético, Diego Simeone va recuperando efectivos. Ya dispuso el pasado domingo, en la remontada por 3-2 al Cádiz, tanto de Ángel Correa, doble goleador y la figura del partido, como Rodrigo de Paul, que retomó la competición con 29 minutos en la segunda parte. Y ahora cuenta tanto con Stefan Savic, baja toda la última semana por una sobrecarga, como con Álvaro Morata, sancionado ante el Cádiz.

Ambos, previsiblemente, regresan directos al once, al que también puede volver el propio De Paul. Entre Marcos Llorente y el futbolista argentino oscila una de las dudas de la alineación. Otra es en el ataque, aunque parece más decantada para Morata que para Correa. Y una más en el centro de la defensa, entre José María Giménez y Axel Witsel.

Samuel Lino, con descanso de inicio frente al Cádiz, retornará a la titularidad, en la que seguirán Jan Oblak, Nahuel Molina, Mario Hermoso, Koke Resurrección, probablemente Saúl Ñíguez e indudablemente Antoine Griezmann.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Giménez o Witsel, Hermoso, Lino; De Paul o Llorente, Koke, Saúl; Griezmann, Morata.

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Ueda, Paixão.

Árbitro: Ante Culina (CRO)

Estadio: Cívitas Metropolitano.

Hora: 18.45.