El Real Madrid ha regresado este miércoles a la senda de la victoria al superar (2-0) a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. El tanto de Brahim al filo del descanso y otra diana de Joselu Mato en los primeros compases de la segunda han materializado la superioridad de los blancos, que han disfrutado de multitud de ocasiones para conseguir un marcador más abultado frente a un rival que ha apostado por las rotaciones.

El Real Madrid supera al Barcelona en la clasificación de LaLiga EA Sports, segundo clasificado tras el líder, el Girona, al que se medirá el sábado en la octava jornada. En su regreso al Bernabéu se reencontró con el triunfo, el sexto en siete jornadas, en un encuentro de claro dominio en el que le costó hasta 17 remates para marcar el primer tanto. Al borde del descanso Brahim derribó el muro que mantenía en pie con sus paradas Álvaro Valles. En la segunda parte, un testarazo de Joselu a los 54 minutos, después de haber perdonado claras ocasiones, extendió su racha goleadora en el Bernabéu a cuatro partidos consecutivos marcando con la camiseta blanca. Las Palmas encajó su cuarta derrota liguera, todas de visitante.

Tras encajar cinco goles en los 11 minutos iniciales de primeras y segundas partes en los siete partidos precedentes, contra la UD Las Palmas el problema no estuvo en un apartado defensivo en el que Kepa Arrizabalaga apenas tuvo que intervenir y la única mala noticia fue la lesión muscular en el abductor derecho del austríaco David Alaba, que deja a Ancelotti con solo dos centrales -Antonio Rüdiger y Nacho Fernández- para afrontar tres partidos en los próximos siete días antes parón.

El debe del Real Madrid volvió a estar en la parcela ofensiva, donde acusó de nuevo la falta de puntería. Hasta 18 disparos, ocho de ellos a puerta, necesitaron los jugadores madridistas para inaugurar el marcador de un partido del que fue el claro dominador.

Ocasiones claras en una primera mitad en las que el guardameta visitante, Álvaro Vallés, firmó una gran noche en un gran escenario, y se convirtió en el primer acto en el portero con más paradas de LaLiga EA Sports. Haciendo gala de una gran colocación y rápidez, el guardameta amargó la noche a unos Rodrygo Goes y Joselu Mato que atraviesan momentos de dificultad de cara a puerta.

Y ante las dudas, apareció Brahim Díaz, que, en su primera titularidad, se estrenó en su vuelta al Real Madrid. Centro de Lucas Vázquez desde la derecha, que salió al campo en el minuto 41 para sustituir a Alaba, que Brahim controló y se tomó la calma necesaria para ponerla en la escuadra; donde ya Álvaro Vallés no tuvo más remedio que sucumbir.

Y después de 18 remates para hacer un gol, el Real Madrid marcó en el primero que tuvo en la segunda mitad. Lo hizo Joselu, que puso fin, con un gran testarazo, su especialidad, a los 15 disparos sin gol que había acumulado.

Lo logró al aprovechar la asistencia de un Rodrygo Goes que, en su caso, no pudo romper la suya y suma ya 31 remates sin ver puerta; no lo hace desde el 12 de agosto, en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

Un gol que dio tranquilidad a un Real Madrid que siguió recibiendo buenas noticias. El brasileño Vinícius Junior volvió a jugar tras perderse los últimos cuatro partidos por una lesión muscular. Atronadora ovación del público del Santiago Bernabéu a su futbolista referencia. Un 'Vini' que estuvo rápido, encarador, como si no se hubiera lesionado. Y esto fue lo mejor para el Real Madrid en una media hora final de partido en la que soltó el pie del acelerador, dosificándose con la pelota y con el dominio del juego ante la carga de partidos.

Siguió sin sufrir atrás frente a una UD Las Palmas que acusó las rotaciones y que tras lograr su primera victoria de la temporada el domingo se fue de vacío del estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Real Madrid logró una victoria que le coloca segundo de LaLiga EA Sports, por delante del Barcelona, pero aún por detrás de un Girona que remontó su partido en Villarreal (1-2) y que cerrará la séptima jornada como líder de la competición justo antes de recibir a los de Carlo Ancelotti.