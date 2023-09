Mariona Caldentey da la victoria a España en el último minuto

Mariona Caldentey hizo brillar la estrella de España con un gol desde el punto de penalti en el minuto 96 tras un partido en el que las españolas, que comenzaron por detrás en el marcador, demostraron que, pese al cansancio y la tensión, siguen siendo profesionales y unas futbolistas de talla mundial.

«Somos futbolistas, pero nos hemos tenido que meter en la cabeza que no podemos ser solo futbolistas», decía Alexia Putellas en la previa del partido. Pero España mostró su resistencia y lucha. Eriksson comenzó adelantando a Suecia, pero Athenea del Castillo y Eva Navarro pusieron por delante a España, que no se vino abajo con el empate de Hurtig y no permitió que Suecia se tomara la revancha de la semifinal del Mundial.

En su primer partido como seleccionadora, Montse Tomé prácticamente calcó el once inicial de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Solo fueron cuatro los cambios, tres obligados por las bajas por lesión y la entrada de Alexia Putellas en el lugar de Jenni Hermoso.

Con solo dos sesiones de trabajo y casi sin tiempo de pensar en fútbol ni en dormir entre tanta reunión, comenzó el duelo entre las dos mejores selecciones del mundo, que antes del partido lucieron una pancarta que sujetaron de manera conjunta con el lema «Se Acabó» -creado para apoyar a Hermoso- y el mensaje «nuestra lucha es una lucha global».

España salió con garra y agresividad al área de Musovic, en la que no tardaron en buscar el remate a puerta Aitana Bonmatí, Olga Carmona y Athenea del Castillo, pero la acumulación de jugadoras nórdicas ejerció de muro de contención.

Suecia, ordenada atrás, salía de la presión alta de las españolas para atacar con una atenta Asllani en el centro del campo que distribuía con inteligencia el juego y, además, recuperaba balones. Lejos quedó el ímpetu inicial de las españolas, que no lograban entenderse, y Suecia aprovechó el cansancio para hacer daño.

Tras dos ocasiones de Angeldal y Rytting Kaneryd que salieron desviadas, Eriksson no falló y fue con todo para rematar con un testarazo ajustado el envío desde la esquina de Asllani para avanzar a su selección (m.23).

España, liderada por los detalles de calidad de Alexia y con una contestona Athenea desde la derecha, trató de reponerse del golpe. Y lo consiguió a los quince minutos. Athenea, la única jugadora de la lista que sí quería estar en la convocatoria, brindó el empate a España con un tiro desde la frontal que se coló en la portería Musovic (m.38).

Mientras, en los últimos minutos, Cata Coll evitó que Suecia volviera a adelantarse en el marcador con una gran estirada ante Angeldal y, tras el descanso, las futbolistas dirigidas por Tomé mostraron una mejor versión, pero se toparon con una segura Musovic que hizo un paradón a Aitana.

Las campeonas del mundo lograron hacerse con el control y poner calma al juego para dormir a las suecas, que solo lograron pisar el área de Cata Coll una vez en el segundo tiempo. Tocaba y tocaba España, que encontró un puñal entre líneas en la recién incorporada Eva Navarro, que en el 77 puso por delante a las visitantes con un brillante golpeo que salió con rosca y entró por toda la escuadra.

Pero Suecia quería su revancha y Hurtig aprovechó un balón suelto en el área para volver a poner unas tablas (m.82) que duraron catorce minutos en el marcador. Amaiur Sarriegi fue derribada por Ilestedt, que vio la tarjeta roja, y Mariona fue la encargada de remontar el partido desde el punto de penalti en la última jugada de un partido que estuvo en riesgo por las protestas de las jugadoras españolas.