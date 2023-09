Las jugadoras de la selección han conseguido algo que no ha logrado nadie: derrotar al cabeza visible del poder establecido en la Federación Española. En su día nadie pudo con Villar hasta que la situación fue ya irreversible. No pudo ningún grupo mediático ni tampoco ningún opositor. Y eso que José Ramón de la Morena y todo el grupo Prisa lo dieron todo para tumbar tumbarle. No pudieron. Tampoco nadie ha logrado derrocar a Rubiales, ni las informaciones periodísticas, ni las demandas, ni sus polémicas decisiones. Nada. Ha sido el poder de la selección ganadora del Mundial 2023 quien lo ha conseguido.

Ellas no solo se han cargado al andaluz, también han conseguido que los inútiles dirigentes del CSD actúen. No sé hasta qué punto este organismo podrá tutelar lo que ocurra a partir de ahora en la RFEF, pero hasta que no cambie el sistema de elección de presidente a través de una asamblea dirigida con todo lo que ello representa, los cambios serán más virtuales que efectivos. Algo se habrá cambiado, es evidente y el mérito es enorme porque insisto en que se han cargado al presidente, también al secretario general, pero hay algo muy poderoso como es la 'curia' federativa y esta no lo pondrá fácil. Y esta curia no tiene remordimientos. Hoy aplauden y mañana te acuchillan. Hoy callan y mañana te destrozan. Todo vale para mantenerse en sus cómodos sillones. Ha caído parte del tronco, pero quedan muchas ramas por cortar. Aunque tal vez esto ya no es trabajo de las jugadoras.