Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación Española

Luis Rubiales ha presentado este domingo su renuncia a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al considerar «evidente que no podré volver a mi cargo». El dirigente ha hecho público un comunicado en el que ha informado de su dimisión ante el actual responsable del ente que rige el deporte rey en el panorama nacional, Pedro Rocha, y su adiós a la vicepresidencia que ocupaba.

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad.



Gracias a todos. 🇪🇸https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

El anuncio de Rubiales, que había sido suspendido de sus funciones por la FIFA, se produce días después de que la Fiscalía se querellara contra él por agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso. El exfutbolista había mantenido su intención de seguir como presidente en la asamblea extraordinaria después de su actitud tras la conquista del Mundial por parte de la selección femenina.

«Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido», señala el comunicado realizado por Luis Rubiales en su cuenta de la red X (antes Twitter). «Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca», agrega.