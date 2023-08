La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha anunciado que la formación que lidera, Sumar, ha presentado una nueva denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales incumple la ley en materia de paridad.

En una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press, Yolanda Díaz ha abogado por «depurar las responsabilidades personales que cometió el señor Rubiales, pero también desplegar toda la eficacia de la legalidad del Ministerio de Trabajo, en este caso la Inspección de Trabajo, para cumplir con la igualdad en nuestro país» y «corregir las diferencias retributivas que tienen las deportistas femeninas».

Según han explicado fuentes de Sumar, la denuncia ante el CSD se basa en el supuesto incumplimiento de la obligación de paridad establecida en el artículo 47.7 de la Ley 39/2022, en relación con la Ley 3/2007, «puesto que de sus 20 integrantes solo dos son mujeres». La formación que lidera Yolanda Díaz señala que la desproporción entre mujeres y hombres no se limita a la Junta Directiva, sino que alcanza a la totalidad de los órganos federativos, «reflejando una patología que no puede considerarse puntual o coyuntural sino sistémica». Actualmente, dicen, tan solo hay 38 miembros mujeres de 411, es decir, el 9% de la plantilla, incumpliendo así el marco legal.

Machismo estructural

En la entrevista, Yolanda Díaz se ha puesto como objetivo acabar con diferencias como que una futbolista perciba 16.000 euros en su salario mínimo y un futbolista, «por el hecho de ser hombre», 180.000 euros. «No hay ninguna razón que lo justifique», ha señalado al tiempo que ha denunciado el «machismo estructural» y «reponer la legalidad».

Ante los movimientos del equipo de Luis Rubiales en organismo como la UEFA para denunciar el supuesto intervencionismo del Gobierno tras la polémica por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso, la vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que el Ejecutivo lo que hace es «defender la legalidad» frente a las «vejaciones y discriminaciones» de las mujeres en un contexto de «gran alarma social».

Sorpresa

Asimismo, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha asegurado este lunes que lo sucedido estos días demuestra que «el feminismo lo está cambiando todo», pero lo que más le ha sorprendido es que el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales no «hubiera entendido nada de lo que estaba pasando».

En declaraciones en la Cadena Ser, Montero se ha mostrado «orgullosa» de que la sociedad española «vaya tremendamente avanzada» en defensa de los derechos feministas y de las mujeres, y ha dejado claro que «a nivel institucional las feministas van al ritmo de la sociedad» y no más rápido como muchas veces les ha reprochado. «Todos los pasos que damos son los pasos que la sociedad está exigiendo», ha enfatizado la ministra antes de reconocer que, con todo, aún quedan muchas violencias sexuales normalizadas y camino por recorrer en derechos sexuales, reproductivos y de los cuidados.

Lo que le ha «sorprendido» estos días ha sido las reacciones de Rubiales de no entender nada de lo que estaba pasando y de que se pidiese una reacción ejemplar ante un beso no consentido. «Frente a esos millones de personas explicando lo que ha ocurrido, que (Rubiales) haga una ostentación tan vergonzosa de que no ha entendido nada de por qué la sociedad estaba indignada me parece sorprendente», ha dicho Montero, que cree que la actitud del exdirigente de la RFEF es la que aún persiste y sobre la que hay que trabajar para «abandonar el machismo» y construir una sociedad donde a nadie se le ocurra besar a una mujer sin su consentimiento.

Montero ha eludido responder si deben continuar en sus puestos como entrenadores de las selecciones españoles de fútbol masculino y femenino, Luis de la Fuente y Jorge Vilda, respectivamente, aunque ha recordado que en el caso de las recientes campeonas del mundo las jugadoras han pedido «cambios profundos». «No sé cómo tienen que ser o cómo podrían ser esos cambios, pero desde luego creo que hace mucho tiempo que se están pidiendo y creo que hoy es justo reconocer a todas las que lo han hecho cuando quizá no han tenido también, pues todo este apoyo», ha destacado.

Respecto a la denuncia de la jugadora Jennifer Hermoso, la ministra ha considerado que el procedimiento tiene que seguir pero sin presionar a la jugadora de cómo quiere continuarlo. «Lo que debe saber es que no está sola y no poner la presión y el foco en ella, que se tome su tiempo para decidir cuál es el camino que quiere recorrer». «Nosotros institucionalmente tenemos una responsabilidad para mostrar todas las opciones disponibles, incluida la denuncia penal», ha asegurado antes de recordar que más allá de este caso todas las mujeres deben saber que tienen las puertas de entrada seguras con el 016 para denunciar cualquier violencia contra ellas.