La campeona del mundo del fútbol femenino, Mariona Caldentey Oliver, ha sido recibida este domingo en su localidad natal, Felanitx, con todos los honores, por cientos de vecinos que se han concentrado en la puerta de la Casa Consistorial para festejarla. Media hora antes de lo previsto, ya había ídolos, jóvenes y mayores que habían tomado posiciones para poder acercarse a ella, a pesar de la amenaza de lluvia y tormentas.

A su llegada, los aplausos retronaban en el exterior, mientras, en la sala de plenos, regidores municipales, familiares, amigos más cercanos y representantes de los diferentes clubs deportivos del municipio esperaban para recibirla. En primera fila, su abuela y su madre –las dos, María-, su hermano, Miquel, además de tíos, primos y demás familiares.

Tras unas palabras de la alcaldesa, Catalina Soler, que ha recordado la infancia de Mariona por Felanitx, el colegio donde estudió, los primeros pasos futbolísticos junto a su padre Miquel Àngel Caldentey Morete (fallecido) que era entrenador y directivo del CE Felanitx; ha llegado el momento de escuchar a Mariona, que agradeció la gran acogida y el calor de sus conciudadanos. Se ha mostrado muy satisfecha: «Siempre me sorprende y me emociona como se mueve Felanitx por mí y lo que me hace, es lo más guapo que te puede pasar; estoy emocionada y contenta de todo lo que me está pasando. Me siento valorada, querida y respetada». «Seguiré compitiendo para seguir ganando cosas, con el Barça; ahora a descansar unos días y a volver a entrenar».

Posteriormente, la alcaldesa, en nombre del consistorio felanitxer le ha hecho entrega de una litografía y de una escultura, una higuera, obra característica del artista local Andreu Maimó. Acto seguido, Mariona Caldentey, ha salido salió al balcón del consistorio desde donde saludó a todos los vecinos que se habían concentrado en la calle, a pesar de la lluvia que ya empezaba a caer. Finalmente, Mariona ha firmado multitud de autógrafos, camisetas, pelotas y se fotografió con todos los que quisieran inmortalizar un momento con ella.

Caso Rubiales

Mariona Caldentey, a preguntas de los periodistas, se ha referido al caso Rubiales: «Hemos hecho un comunicado conjunto que es bastante claro, y obviamente dar el apoyo a Jeny cien por cien, y gracias también a toda la gente que ha dado apoyo a nuestro comunicado, que han sido muchos, que nos han mandado muchos apoyos y muchas muestras de cariño. Esperar a ver qué pasa, pero esperemos que sea justicia».