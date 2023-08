Cálido homenaje a Mariona Caldentey y Cata Coll en Palma

Con el We are the champions de Queen sonando han entrado en la Lonja Cata Coll y Mariona Caldentey para recibir el homenaje ofrecido por el Govern a las dos mallorquinas campeonas del mundo de fútbol. El acto, que se ha celebrado este jueves, ha consistido en una serie de obsequios dados por las autoridades asistentes al acto, un discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y una breve intervención de las dos protagonistas.

Prohens, bajo una humedad sofocante, ha explicado que «a veces abusamos del término ‘histórico’ pero esto no sucede con lo que habéis logrado, que se ha quedado grabado con letra de oro para siempre». La máxima autoridad política de las Islas ha agradecido el triunfo a las mallorquinas «porque no ha sido un hito sólo deportivo, sino que significa un paso de gigante para avanzar en la profesionalización de las futbolistas». Prohens también ha desglosado los triunfos conseguidos a lo largo de las respectivas carreras por ambas jugadoras. En su breve intervención, tanto Cata Coll como Mariona Caldentey han agradecido a las autoridades el homenaje y la presencia de las cerca de 200 personas, muchas de ellas niñas con camisetas de fútbol, que se han dado cita en la Lonja. Durante sus palabras se comprobó, como así lo ha reconocido la propia Coll «estoy de resaca», dijo con una voz un tanto 'perjudicada', que la celebración había sido muy larga. Noticias relacionadas Felanitx y Marratxí homenajearán este domingo a sus campeonas Más noticias relacionadas Tras firmar ambas una camiseta que se puso de inmediato Prohens, se realizó una foto oficial para acto después ser invadida la tarima por decenas de niñas y niños que querían una foto o un autógrafo de las jugadoras. Durante un buen rato, y a pesar del calor, convirtieron en realidad sus ilusiones e incluso Mariona Caldentey siguió firmando un largo tiempo en el exterior del edificio gótico. Además de Prohens, al acto han acudido el president del Parlamnet de les Illes Baleares, Gabriel Le Senne; la delegada del Gobierno, Aina Calvo; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; el director general d’Esports, Joan Antoni Ramonell; la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart; el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Pep Sansó, y el comandante general de las Islas Baleares, Fernando Luis Gracia Herreiz. Ni Cata Coll ni Mariona Caldentey han querido pronunciarse sobre el 'caso Rubiales'. «Ahora es el momento de celebrarlo y si en un futuro hay que decir algo, ya se dirá», ha explicado la guardameta.