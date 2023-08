Las críticas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, continúan por el beso en la boca que dio a la jugadora de la selección femenina Jenni Hermoso tras la final del mundial, gesto que le ha comportado denuncias ante entes deportivos y peticiones de dimisión, sin excluir una posible destitución que podría anunciarse este viernes.

El PSOE ha exigido este miércoles la dimisión de Rubiales a través de su portavoz parlamentario, Patxi López, quien considera que este es el mejor paso que puede dar el mandatario, opinión a la que se ha sumado el PP, que pide su salida voluntaria o forzada.

Dicha exigencia también ha sido manifestada desde la esfera deportiva, con peticiones expresas de dimisión como la del presidente del Getafe, Miguel Ángel Torres, o la postura de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que pide que, en caso de que no haya dimisión, se aplique la nueva ley del deporte. Sea cual sea la opción final -dimisión, destitución u omisión-, parece que esta podría adoptarse el próximo viernes, fecha en la que la RFEF ha convocado con carácter de urgencia una Asamblea General Extraordinaria para tratar este asunto.

Los reproches a Rubiales han llegado desde el Gobierno, con un Pedro Sánchez que ayer tachó de «inaceptable» su acción, pero también desde la oposición, que se alineó con el PSOE para calificar de «bochornosa» la actitud del presidente de la RFEF, en palabras de la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Tras unas primeras horas en las que la acción política se centró en las críticas, este miércoles el PSOE ha ido más allá y ha pedido la dimisión de Rubiales a través de Patxi López, quien en una entrevista en la Ser ha considerado que el mejor paso que puede dar el mandatario federativo es dimitir y «dejar de ensuciar» la imagen de la selección femenina.

Los 'populares' se han sumado a esta petición en una entrevista esta mañana en La Sexta, en la que su vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que «lo lógico y lo aceptable sería que dimitiese él», pero que, en caso de no hacerlo, su partido espera «que las federaciones de las comunidades autónomas le obliguen a dimitir».

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ya pidió ayer la dimisión del presidente de la RFEF, a quien solicitó que active los protocolos por considerar que se «ha vejado y agredido» a una mujer. Asimismo, Sumar ha denunciado al presidente de Federación ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), un paso que también se ha dado desde dentro del propio mundo deportivo con la denuncia del presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe), Miguel Galán. Galán también llevó este episodio a la Fiscalía de Madrid y a la Fiscalía General del Estado, que todavía no se han pronunciado.

Censura en el deporte

El beso de Rubiales a Hermoso ha sido calificado por la Asociación de Futbolistas Españoles de «lamentable episodio», una postura que comparte la presidenta de la Liga Femenina española, Beatriz Álvarez, quien ha asegurado sentirse «avergonzada» por «el comportamiento inaceptable» del mandatario.

Por esa razón, ha exigido al Gobierno y al CSD que no se pongan «de perfil» ni pasen por alto este gesto, petición a la que se suman figuras como la del exárbitro Xavier Estrada Fernández, quien ha solicitado a la RFEF que inicie el protocolo de actuación frente a la violencia sexual por el comportamiento «improcedente e inadmisible» del presidente.

Miguel Ángel Torres, presidente del Getafe, también ha declarado que Rubiales no puede seguir «un minuto más en el cargo» y debe dimitir. «Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con Villar», ha expresado. Sin embargo, la dimisión parece no entrar en los planes de Rubiales, según su entorno, por lo que algunas voces como la de la expresidenta del CSD, Irene Lozano, piden su destitución por «atentar contra la igualdad en el deporte» y «revictimizar a Jenni Hermoso».

«La Comisión Directiva del CSD puede remitir, sin necesidad de denuncia alguna, propuestas de inhabilitación de presidentes de federaciones cuando considere que han incumplido las normas deportivas», ha coincidido la exdirectora general de este mismo ente, Ana Muñoz, quien ha recordado que existen varios precedentes. Ante esta situación y tras la petición de las federaciones territoriales del fútbol español, que han trasladado su apoyo a Rubiales, la RFEF ha convocado con carácter de urgencia una Asamblea General Extraordinaria el próximo viernes 25 de agosto.

Este no es el único escándalo al que Rubiales deberá hacer frente, puesto que este miércoles se ha sabido que la jueza de Majadahonda (Madrid) que investiga el traslado de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí, ha pedido información sobre el viaje a Nueva York que realizó el presidente de la RFEF con una mujer presuntamente pagado con fondos de este organismo.

La jueza, que dirige la investigación por un delito de administración desleal, quiere constatar las fechas de ese viaje a Nueva York y ha solicitado en una providencia del pasado julio, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso Efe, los documentos justificativos de dicho viaje.