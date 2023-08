La madurez y el acierto de Inglaterra permitieron a la vigente campeona de Europa clasificarse para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda después de vencer a Australia gracias a los goles de Ella Toone (m.36) y Lauren Hemp (m.71) y Alessia Russo (m.86) en un duelo parejo en el que las australianas pelearon hasta el final. Inglaterra será la rival de España en la final del Mundial este próximo domingo.

Ambas selecciones tuvieron claras oportunidades de ser finalistas, pero el acierto de Inglaterra de cara a portería las convirtió en el rival de España de este domingo en la finalísima de Sídney.

El sueño australiano terminó por destruirse y el de las inglesas, que continúan haciendo historia, y que jugarán su primera final en una Copa del mundo se extiende.

A pesar de que Inglaterra partía como favorita en este duelo, "Las Matildas" (australianas) jugaban en casa y eso era una baza a favor de las coanfitrionas. Con un campo repleto de aficionados alentando a las suyas y Sam Kerr, la leyenda de la selección, de vuelta en el once inicial todo parecía estar del lado de las oceánicas.

Desde los primeros compases se notó la importancia del partido, cada balón dividido era peleado como si fuese el último por ambas selecciones.Las "Lionesses" (inglesas) llegaron con más peligro en la primera parte. Stanway después de un pase en profundidad avisó a Australia con un buen golpeo en el minuto 8.

El gol de Ella Toone llegó en el minuto 35 después de una buena triangulación de las inglesas que dejó a la jugadora del Manchester United el balón en el área para que esta lo pusiese en la escuadra y marcase su primer tanto del Mundial.

Aunque Australia trató de responder y parecía encontrar espacios no era capaz de finalizar las jugadas, el último pase no llegaba.Después del tanto Las Matildas intentaron la réplica y empezaron a buscar el área de Inglaterra con más velocidad. Los centros laterales de las extremos no surgieron efecto en la primera parte, y se sintió la prisa por igualar el marcador.

La segunda mitad comenzó igual que terminó la primera. Australia parecía tener las cosas más claras. Las coanfitrionas ahora buscaban más a las delanteras y el equipo insistía en la verticalidad y la velocidad del juego.Australia creía en el gol, y llegó. Un robo de balón en el centro del campo de las australianas permitió que un gran pase hacia en campo rival terminase en las botas de Sam Kerr para que esta igualase la contienda con un zapatazo desde fuera del área.

Este tanto dio aliento a Las Matildas, que hicieron sufrir a Inglaterra durante algunos minutos con llegadas seguidas y muy peligrosas de la goleadora.Las inglesas siguieron creando ocasiones de gol y Lauren Hemp aprovechó un fallo garrafal de la defensa australiana para poner el 1-2 al marcador.

La selección australiana escuchaba el aliento de su afición, y Sam Kerr seguía corriendo hacia la portería rival para buscar dar la vuelta al marcador, pero nunca llegó ese gol.Alessia Russo con un disparo cruzado en el 86 se encargó de zanjar el pase a semifinales de las inglesas.

Inglaterra se verá las caras con España el 20 de agosto a las 12:00 CEST, (10:00 GMT) en el Estadio de Australia.

- Ficha técnica:

1. Australia: Mackenzie Arnold; Clare Polkinghorne (Emily Van Egmond, m.81) , Ellie Carpenter, Steph Catley, Clare Hunt; Caitlin Foord, Hayley Raso (Cortnee Vine, m.72), Katrina Gorry (Alex Chidiac, m.88), Cooney Cross; Sam Kerr, Mary Fowler.

3. Inglaterra: Mary Earps; Millie Bright, Alex Greenwood, Jessica Carter; Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Rachel Daly, Ella Toone (Niamh Charles, m.90); Lauren Hemp, Alessia Russo (Chloe Kelly, m.87).

Goles: 0-1, Ella Toone (m.36), 1-1 Sam Kerr (m.63), 1-2 Lauren Hemp (m.71), 2-2 Alessia Russo (m.86).

Árbitra: Tori Penso (EEUU), sancionó a Alex Greenwood (m.10)

Incidencias: Partido por las semifinales del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, disputado en el Estadio Australia de Sídney, en Australia