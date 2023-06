El defensa Dani Carvajal que anotó el penalti decisivo que dio a España la victoria en la final de la Liga de Naciones, no pudo ocultar su satisfacción por la consecución de un título, que era una «oportunidad única» para muchos de los integrantes más veteranos del equipo nacional.

«Muy contentos, porque para nosotros hoy era una oportunidad única. Para muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo viniendo aquí, que nos hemos quedado pronto fuera en campeonatos importantes, para nosotros hoy era un objetivo muy claro», señaló Carvajal en declaraciones a Televisión Española. Un triunfo que el defensa español no dudó en calificar de «merecido» por el trabajo realizado por la selección española durante los ciento veinte minutos de juego.

«Creo que lo hemos merecido durante los ciento veinte minutos y al final los penaltis han decidido a favor», indicó el zaguero español, que destacó el papel «protagonista» que tuvo en una final, en la que como recordó por primera vez en su carrera no formó parte del once inicial.

«Lo tenía muy claro. Sabía que iba a ser el sexto en lanzar y cosas del destino hoy era mi primera final que no empezaba de inicio en mi carrera. No lo suelo hacer, pero hablé antes en el vestuario, di una charla motivadora en la que llegué a emocionarme y cosas del fútbol me ha tocado jugar y ser decisivo», explicó el defensa español. Un Dani Carvajal que anotó el penalti decisivo a lo «panenka», elevando el balón por encima del portero croata Dominik Livakovic. «Quería tirarlo así. Sabía que su portero se tira con facilidad y ha salido bien», concluyó el internacional español.

Rodrigo Hernández, por su parte, afirmó que la selección ha «devuelto a España al escalafón más alto». «Hemos devuelto a España al escalafón más alto. Un título después de tanto tiempo... Sentimos felicidad porque es mucho tiempo», dijo.

El guardameta Unai Simón decía que no se esperaba que iban a llegar a los penaltis porque pensaba que iban «a resolver antes». «Ha sido muy, muy ajustado. No pensamos que íbamos a ganar fácil; contábamos con que ellos en defensa son muy fuertes. Nosotros hemos planteado nuestro juego desde la posesión, desde el toque, y hemos sabido contrarrestar muy bien sus contraataques y esos centros por banda», explicó.