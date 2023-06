La Penya Independent lo ha conseguido. El equipo de Mario Ormaechea ha logrado este domingo su segundo ascenso consecutivo tras noquear al Ejea por 2-0 en la prórroga, casi sobre la bocina, y jugará la próxima campaña en Segunda RFEF. Se lo ha ganado a pulso, por méritos propios. El equipo local se mostró superior en la primera parte. Fue el que llevó el peso del partido y el que con más insistencia trató de encontrar huecos en la defensa rival. Eso sí, no disfrutó de demasiadas ocasiones de gol como tampoco lo hizo el cuadro maño, más preocupado de defender que de atacar.

La primera oportunidad no tardó en llegar y fue la más clara de este periodo. A los ocho minutos, Said, tras una acción individual, encaró en solitario al portero tras escaparse de la zaga por velocidad, pero su disparo raso lo despejó Rafa Santos a saque de esquina.

Los visitantes trataron de replicar con un balón profundo al interior del área que nadie acertó a rematar. Isi acabó atrapando la pelota sin mayores problemas. Más cerca del tanto estuvo Fran Santos a los 20 minutos con un disparo mordido desde la frontal que salió lamiendo el palo derecho de Isi. El encuentro entró entonces en una fase de centrocampismo. Ninguno de los dos contendientes encontraba la forma de generar peligro ante la portería rival. La desesperación comenzó a ser tal que Samu decidió probar fortuna con un zapatazo bastante lejano que se marchó muy desviado. Las defensas se estaban imponiendo a los ataques y eso sólo beneficiaba al Ejea, que era el que menos quería jugar con el balón. Los de Ormaechea siguieron intentándolo, sobre todo en acciones a balón parado, pero sin suerte. Pese a la superioridad de los naranjas, la primera mitad se cerró con un buen susto para los locales ya que Fran Santos no alcanzó a rematar por muy poco en el filo del área pequeña un pase lateral de Álvarez poco antes del tiempo de descuento, que culminó sin goles y con las espadas en todo lo alto. Tras el asueto, el Ejea sólo necesitó dos minutos para gozar de la ocasión más clara del partido. Carrasco remató prácticamente a placer en el área pequeña, libre de marca, y mandó la pelota al palo. Increíble, pero cierto. La continuación de la jugada acabó en córner y de nuevo los maños crearon peligro. En una segunda jugada, Alejandro cazó el balón en el área y lanzó fuera. La Penya Independent replicó con otra oportunidad clamorosa en pies de Said, que se topó con el portero. También se quedó solo Borja en el minuto 76 y también vio cómo el guardameta desbarataba su disparo. En el descuento, Rafa Santos volvió a salvar a los suyos a tiro de Pau Pomar. La afición naranja no podía creérselo. El partido se encaminaba a la prórroga, pero antes se produjo una acción clave. Y es que Crespo vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a los suyos con uno menos para los 30 minutos extra. La primera parte de la prórroga transcurrió con más pena que gloria. La Penya Independent buscaba sin éxito la forma de hacer daño ante un Ejea parapetado atrás. En la segunda, sucedía lo mismo. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que se llegaría a los penaltis, un triple error defensivo de los maños permitió a De la Cruz marcar a puerta vacía. Quedaban cinco minutos y ya no se le iba a escapar el triunfo a los de Ormaechea. Es más, lo sentenció en el descuento con una diana de Rulo, también a puerta vacía. Los de Sant Joan lograron la victoria y jugarán la próxima temporada en Segunda RFEF.