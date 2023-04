Paso atrás del ATB

Primera derrota tras ocho jornadas invicto del Atlético Baleares en un encuentro en el que el Sabadell propuso más que los visitantes. Pau Víctor adelantó a lo locales, empató Xisco y Cristian Herrera, ya en la segunda parte, adelantó a su equipo y Vladys sentenció casi al final del partido. Con este 3-1 el ATB rompe su racha de tres victorias seguidas y deberá seguir luchando para no entrar en puestos de descenso.

Tato varió en tres unidades el once inicial respecto al presentado hace una semana frente al Nàstic. En principio iban a ser dos los cambios, Xisco Jiménez, que estrenaba titularidad esta temporada, y Toni Ramón en lugar de Lucas de Vega, pero en el calentamiento Laure se sintió indispuesto y entró en su lugar Kevin Sibille, aunque el lateral derecho lo ocupó David Navarro. Salió bien el ATB forzando dos córners pero sin consecuencias. La primera ocasión de gol tuvo protagonismo local con un disparo de Altamira que pasó rozando la escuadra izquierda de Lucas Díaz.

El ATB intentaba tener el balón para aplacar las acometidas de los arlequinados, pero sin fortuna y la posesión era casi exclusiva local. Fruto de ese dominio, Herrera se coló por el medio sorteando a Petcoff y Sibille, su chut repelió en el palo, pero el rechace le fue al mismo jugador quien la cedió a Pau Víctor, que estaba en fuera de juego, para que marcara a puerta vacía.

Poco duró la alegría local porque acto seguido Petcoff robó un balón en el terreno local, pasó a Dioni y éste a Xisco, que batió por alto a Ortolá. Una reacción inmediata al tanto local en la primera ocasión de gol visitante.Apenas se llevaba un cuarto de hora y el encuentro no podía estar más entretenido. Tras esos dos goles tan seguidos el ritmo bajó un poco, aunque seguía el dominio arlequinado con diversos acercamientos pero sin que llegaran a inquietar a Lucas Díaz. El ATB lo intentaba y tras una buena combinación entre Narro, Dioni y Xisco que acabó en córner, el ‘9’ del ATB estuvo a punto de rematar dentro del área pequeña tras un rechace de la defensa local. Pudo desnivelar el encuentro el Sabadell, pero tras un centro desde la banda izquierda donde Marc Baró se mostró un tanto pasivo, Pau Víctor remató de forma defectuosa con todo a su favor. En los últimos minutos de la primera parte el ATB se salvó de encajar el segundo gol gracias a que Altamira mandó su disparo por encima del larguero tras una pérdida de la marca de David Navarro. Visto lo visto en la primera parte, el empate era un buen resultado tras los primeros 45 minutos.

En los últimos minutos de la primera parte Tato había decidido que Dani Nieto dejara la banda izquierda para ayudar en el centro del campo, donde Toni Ramón y Petcoff estaban en inferioridad. Pero tras la reanudación seguía dominando sin embargo el Sabadell, que seguía con un ritmo alto y Carrión obligó a Lucas Díaz a realizar una buena parada tras un remate de cabeza en el segundo palo. De cabeza fue también la siguiente jugada de peligro, pero en la portería contraria. Sibille peinó el balón tras un saque de esquina que no pasó muy lejos del palo izquierdo de Ortolá.

La segunda parte estaba siendo menos vibrante que la primera y los sucesivos cambios no ayudaban a que el ritmo fuera sostenido. Dominaban los locales, pero sin claridad en los metros finales, al igual que un ATB que no renunciaba al ataque, pero que se notaba con los cambios que su prioridad era no encajar. Pero Cristian Herrera se encargó con una buena jugada individual de volver a dar ventaja a su equipo tras girarse dentro del área frente al marcaje de Olaortua y sacar un disparo que batió por alto a Lucas Díaz. El esférico rozó en David Navarro y desvió su trayectoria soprendiendo al portero visitante. Quedaba el último cuarto hora de partido, y Dioni lo intentó pero su disparó fue rechazado por la defensa local. Los recién entrados Moha y Gualda enlazaron una muy buena jugada que acabó con un disparo del primero atajado sin problemas por Lucas Díaz. Casi al final del encuentro, Vladys puso el 3-1 definitivo tras un disparo desde dentro del área después de un córner. Primera derrota en nueve encuentros y un pequeño paso atrás en las aspiraciones de mantener la categoría del ATB., que deberá seguir sufriendo.

Ficha técnica:

CE Sabadell: Adrián Ortolá, Pau Resta, Juanmi Carrión, Guillem Molina, Sergi Altamira, Cristian Herrera, Ricard Pujol, Armando Corbalán, Alberto Fernández y David Astals.

Cambios: Álex Gualda por Corbalán (min. 68), Raúl Baena por Altamira (min. 68). Vladys por Alberto Fernández (min. 74). Moha por Cristian Herrera (min. 81) , Morgado por Carrión (min. 81).

Atlético Baleares: Lucas Díaz, David Navarro, Olaortua, Sibille, Marc Baró, Petcoff, Toni Ramón, Víctor Narro, Dani Nieto, Xisco y Dioni.

Cambios: Cordero por Toni Ramón (min. 58), Carlos Julio por Dani Nieto (min. 58). Lucas de Vega por Xisco (min. 70). Víctor Pastrana por David Navarro (min. 77).

Árbitro: Sánchez Villalobos (colegio Andaluz). Amonestó a los locales Carrión

Goles: 1-0, min. 12. Pau Víctor. 1-1, min. 14. Xisco. 2-1, min. 73. Cristian Herrera. 3-1, min. 88. Vladys.