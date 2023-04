Desde que se conoció la supuesta estafa que llevó a cabo 'Willy' Valadés con sus compañeros al decirles que tenía cáncer, las informaciones sobre el caso no han dejado de salir. La última de ellas muestra los mensajes que mandaba el periodista deportivo a sus compañeros de la COPE Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Xuancar González, que le estaban mandando dinero para pagar el tratamiento.

Todo empezó hace seis meses, cuando 'Willy' les informó que le habían encontrado un tumor cerebral con metástasis y que la única forma de sobrevivir era pagando un tratamiento de 10.000 euros semanales. Ante esto, sus compañeros se ofrecieron a ayudarle y le mandaban dinero cada semana para que pudiera seguir asistiendo a las sesiones hospitalarias.

Según han mostrado en diferentes medios, el periodista mandaba mensajes a sus compañeros para informarles de la evolución del tumor. «La protonterapia funciona y, como vuestra generosidad y apoyo, está siendo fundamental», «Esta ya es la séptima semana que el tumor no ha desarrollado más metástasis. Así que a seguir disfrutando de la vida», «Los médicos no te engañan y te cuentan toda la verdad: el tumor es muy agresivo, está más que demostrado. Pero también me han dejado claro que lo van a matar a base de protones…» o «Ha desaparecido la metástasis de la pierna», son algunos de los mensajes que mandó.

La estafa finalmente se destapó cuando sus compañeros fueron a la clínica para preguntar cómo se encontraba. Cuando llegaron al centro les dijeron que allí no había nadie registrado con ese nombre. Desde que inició el supuesto tratamiento, 'Willy' habría recibido más de 300.000 euros de los fondos que tendría que haber recibido como incentivo todo el equipo de deportes, según sacó en exclusiva El Confidencial.

Ana Rosa, una de las voces más críticas

Ana Rosa fue una de las primeras primeras personas que reaccionaron ante esta noticia: «Hay que decir una cosa a Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño o Xuáncar González.... qué buenas personas son, dieron todo lo que tenían en el fondo para un compañero que supuestamente estaba entre la vida y la muerte». Luego, sentenció: «Qué duro, te engañan, a cualquiera nos puede ocurrir... pero que sea un compañero me parece tremendo».